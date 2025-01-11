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Zelenskiy: Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Zelenskiy: Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldık
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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı 2 askerin Kiev’e getirildiğini belirtti.

"Askerlere terekli tıbbi yardım sağlanmaktadır"

"Tüm esirler gibi bu iki Kuzey Koreli askere de gerekli tıbbi yardım sağlanmaktadır." ifadesini kullanan Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi müfettişleri tarafından ifadelerinin alındığını kaydetti.

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