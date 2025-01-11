Zelenskiy: Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir aldık

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı 2 askerin Kiev’e getirildiğini belirtti.

"Askerlere terekli tıbbi yardım sağlanmaktadır"

"Tüm esirler gibi bu iki Kuzey Koreli askere de gerekli tıbbi yardım sağlanmaktadır." ifadesini kullanan Zelenskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi müfettişleri tarafından ifadelerinin alındığını kaydetti.