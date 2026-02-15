Rusya'nın Navalni'yi kurbağa zehriyle öldürdüğü tespit edildi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'yi ok kurbağası zehriyle öldürdüğünü açıkladı.

İngiltere'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İsveç ve Hollanda'nın da imzasıyla yapılan ortak açıklama, Navalni'nin Sibirya'daki bir çalışma kampında öldüğünün açıklanmasının ikinci yıldönümüne günler kala geldi.

Amerikan yerlilerinin, zehrini oklarında kullanması nedeniyle ok kurbağası adı verilen bu tür kurbağaların cildinde son derece zehirli epibatidin adlı bir toksin bulunuyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre yetkililer, Navalni'nin cesedinden alınan örneklerde de bu zehrin bulunduğunu duyurdu.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper "Navalni'yi Rusya'da cezaevinde tutulduğu sırada bu şekilde öldürebilecek imkan ve motivasyon sadece Rus hükümetinde vardır" dedi ve ekledi:

"Rusya Navalni'yi tehdit olarak görüyordu. Rusya bu zehri kullanarak elindeki güçlü silahları herkese göstermeyi ve muhaliflerini korkutmayı hedefledi."

Avrupalı müttefiklerin ortak açıklamasında bu zehrin yalnızca Güney Amerika'da doğal ortamlarında yaşayan kurbağalarda bulunduğu, doğal ortamlarından koparılan kurbağaların bu toksini üretemediği belirtildi ve "Bu zehrin Navalni'nin bedeninde bulunmasının hiçbir masum açıklaması yok" ifadeleri yer aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne bu bulgularla ilgili bir şikayette bulunduklarını duyurdu.

Rusya'da yolsuzluk karşıtı kampanyalarıyla tanınan muhalif siyasetçi Navalni 16 Şubat 2024'te, 47 yaşında hayatını kaybetmişti.

Navalni 2020 yılında da Noviçok adlı bir sinir gazıyla zehirlenmiş, Almanya'da tedavi gördükten sonra döndüğü Rusya'da tutuklanmıştı.

Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya da Eylül ayında, eşinin cesedinden bazı parçalarım yurt dışına kaçırıldığını ve inceleme sonucunda eşinin öldürüldüğünün ortaya çıktığını söylemişti.

Bugünkü açıklamanın ardından konuşan Navalnaya "Eşimin öldürüldüğünü ilk günden beri biliyordum ama artık bu kanıtlandı" dedi ve ekledi:

"Avrupalı devletlerin iki yıldır bunu ortaya çıkarmak için gösterdikleri çabaya minnettarım."

Kremlin ise bu suçlamalara bir yanıt vermedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ölümünden bir ay sonra yaptığı açıklamada Navalni'nin adını anmadan "her ölüm üzücüdür" demişti.

Navalni öldüğünde üç yıldır tutuklu bulunuyordu.