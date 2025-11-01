  1. Ekonomim
Rusya’nın nükleer denizaltısı "Habarovsk" törenle suya indirildi

Rusya’nın Severodvinsk kentinde, Savunma Bakanı Andrey Belousov'un katılımıyla "Habarovsk" nükleer denizaltısının denize indirilme töreni gerçekleştirildi.

AA
Rusya’nın nükleer denizaltısı "Habarovsk" törenle suya indirildi
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sevmash tersanesinde düzenlenen törende, Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev, Birleşik Gemi İnşa Şirketi Genel Müdürü Andrey Puçkov ve Sevmash Genel Müdürü Mihail Budniçenko da hazır bulundu.


Bakan Belousov, Severodvinsk'teki Zvezdoçka tersanesinde yürütülen stratejik füze denizaltılarının onarım ve modernizasyon çalışmalarını da yerinde inceledi.

