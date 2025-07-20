Rusya'nın Pasifik kıyılarında 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

Rusya'da art arda yaşanan iki büyük depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. 6,7 olarak ölçülen ilk depremden kısa bir süre sonra Rusya'nın Pasifik kıyılarında 7,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Pazar günü yakın denizlerde meydana gelen iki depremden sonra Rusya'nın Kamçatka Yarımadası için uyarı yayımladı.

Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.