Rusya’nın petrol gelirlerine darbe: İngiltere’den 300 yeni yaptırım hamlesi

İngiltere, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 4’üncü yıl dönümünde Rusya’ya bugüne kadarki en büyük yaptırım paketini duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere, kritik önemdeki petrol gelirlerini keserek Kremlin'in yasa dışı savaşını sürdürme kabiliyetini daha da zayıflatacak, tarihi bir yaptırım paketi açıkladı" denildi.

İngiltere’den 300 yeni yaptırım ve transneft hamlesi

İngiltere’nin petrol ihracatı ve savaş çabalarını destekleyen askeri teçhizatın ana tedarikçileri dahil olmak üzere, Rusya'nın kritik enerji gelirlerine yönelik sıkı önlemler alırken, yaklaşık 300 yeni yaptırım açıkladığı aktarılan açıklamada, "İngiltere ve uluslararası ortaklar Putin'in çökmekte olan savaş makinesine baskılarını artırmaya devam ederken, Rus petrol gelirleri 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu yaptırım paketinin Rusya’nın Ukrayna’yı 2022'deki işgalinden bu yana en büyük yaptırım paketi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bugünkü eylem, Rusya'nın petrol ihracatının yüzde 80'inden fazlasını taşıyan, dünyanın en büyük petrol boru hattı şirketlerinden biri olan PJSC Transneft'i hedef alıyor ve Kremlin'in yaptırım uygulanan petrolü için alıcı bulma çabalarını daha da zorlaştırıyor" denildi.

İki yıllık ek finansman

Rusya’nın bugüne kadar uygulanan uluslararası yaptırımlar ile 450 milyar dolardan fazla zarara uğradığı ifade edilen açıklamada, bu zararın Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı için iki yıllık ek finansman anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada, "Kayıp gelirleri telafi etmek için çabalayan Kremlin, KDV ve kurumlar vergisi dahil olmak üzere sıradan Ruslar için vergileri artırmak zorunda kaldı" denildi.

Yaptırımlar ile Rusya’nın yasa dışı petrol ihracatını engellemek amacıyla gölge filo olarak adlandırılan petrol tankerlerinin de hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Yeni önlemler, Rusya'nın küresel çapta en büyük gölge filo operatörlerinden biri olan ve Rus ham petrolünün önemli bir tüccarı olan ‘2Rivers’ petrol ağındaki 175 şirketi yaptırımlara tabi tuttu" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın gölge filosunun İngiliz hükümetinin öncelikli hedefi olduğu aktarılan açıklamada, İngiltere’nin Rusya ile bağlantılı olan şu ana kadar 3 binden fazla kişi, kurum ve petrol tankerine yaptırım uyguladığı belirtildi.

İngiltere’nin bugün açıkladığı pakette yaptırım uygulananlar arasında, silah üretimi yapan 49 kuruluş ve kişi, 3 sivil nükleer enerji şirketi, sıvılaştırışmış doğal gaz ihracatından sorumlu Portovaya ve Vysotsk terminalleri dahil olmak üzere 6 tesis ile 9 Rus bankası yer alıyor.