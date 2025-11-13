  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya'nın savaş uçağı düştü
Takip Et

Rusya'nın savaş uçağı düştü

Rusya’nın Karelya bölgesinde planlı uçuş yapan “Su-30” tipi savaş uçağı düştü. Uçağın mürettebatı hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'nın savaş uçağı düştü
Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karelya bölgesinde 'Su-30' tipi savaş uçağı, planlı uçuş esnasında ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, mürettebatın sayısına dair detay paylaşılmadı.

Dünya
Netanyahu, ABD ile 20 yıllık askeri yardım anlaşması iddiasını reddetti
Netanyahu, ABD ile 20 yıllık askeri yardım anlaşması iddiasını reddetti
Londra’da Suriye bayrağı göndere çekildi
Londra’da Suriye bayrağı göndere çekildi
NATO’dan 8 ülke, Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık destek sağlayacak
NATO’dan 8 ülke, Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık destek sağlayacak
Avrupa Birliği Red Bull’a soruşturma başlattı
Avrupa Birliği Red Bull’a soruşturma başlattı
Irak genel seçimlerinde katılım yüzde 56 oldu, koalisyon süreci başladı
Irak genel seçimlerinde katılım yüzde 56 oldu, koalisyon süreci başladı
BM: İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlalleri sonucu 114 sivil öldürüldü
BM: İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlalleri sonucu 114 sivil öldürüldü