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Rusya'nın son 24 saatteki saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti

Ukraynalı yetkililer, Rus ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 23 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'nın son 24 saatteki saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti
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Donetsk İl İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, yaptığı açıklamada, son bir günde Rusya'nın bölgeye düzenlediği saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Herson İl Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin, bölgelerindeki bir pazar yerine Rus ordusunun saldırı düzenlediğini ve 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Prokudin, ayrıca son bir günde Rusya'nın saldırılarında 20 kişinin yaralandığını aktardı.

Ukrayna ordusu 1370 Rus askerini etkisiz hale getirdi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rus ordusuna ait 9 tank, 44 zırhlı araç, 33 top, 1 hava savunma sistemi, 98 insansız hava aracı, 3 seyir füzesi, 74 araç ile özel ekipmanı imha ettiği ve 1370 Rus askerini etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte Rus ve Ukrayna ordusu arasında 189 çatışmanın yaşandığı kaydedilirken, en sıcak çatışmaların Pokrovsk ve Kurakhovsk yönünde gerçekleştiği, Ukrayna ordusunun Rusların Pokrovsk’ta 43, Kurakhovsk’ta ise 31 saldırısını püskürttüğü vurgulandı.

Rus ordusunun dün Ukrayna birlikleri mevzileri ve yerleşim alanlarına 6 füze ve 74 hava saldırısı düzenlediği aktarılan açıklamada, Rusların ayrıca Ukrayna'ya "Şahed" tipi 32 adet insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği, 29'nun vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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