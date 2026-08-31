Rusya’nın Ukrayna’daki gıda depolarına saldırıları büyüyor: Kıtlık riski gündemde

Rusya’nın Ukrayna genelindeki gıda depoları, lojistik merkezleri ve perakende tesislerine yönelik saldırıları, savaşın ülkenin gıda tedarik zinciri üzerindeki baskısını artırıyor. Ukrayna yönetimi, saldırıların özellikle büyük perakende zincirlerinin lojistik altyapısında ciddi hasara yol açtığını bildirirken, bazı temel ürünlerin raflarda dönemsel olarak bulunamadığını açıkladı.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Taras Vysotskyi, perakende zincirlerinin gıda lojistiğinin yaklaşık yüzde 90’ının saldırılardan zarar gördüğünü belirtti. Ancak Vysotskyi, bu durumun ülke genelinde halkın gıdasız kalacağı anlamına gelmediğini ve sistematik bir gıda kıtlığı beklemediklerini söyledi.

Gıda depoları hedef alınıyor

Rusya’nın son haftalarda Ukrayna’daki ekonomik ve lojistik hedeflere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı bildiriliyor. Saldırılarda büyük süpermarket zincirlerinin depoları, kargo ve dağıtım merkezleri ile çeşitli ticari tesisler hedef alındı. Kiev ve çevresindeki lojistik altyapı, saldırıların yoğunlaştığı bölgelerin başında geliyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırılarda sivil işletmelerin, gıda depolarının, hipermarketlerin ve posta terminallerinin de hedef olduğunu açıkladı.

Bazı ürünlerde tedarik sorunu yaşanıyor

Saldırıların doğrudan etkisi, tüketicilerin günlük alışverişinde de görülmeye başladı. Kiev’de bazı süpermarketlerde taze meyve ve sebze, süt ürünleri, şeker ve diğer temel gıda ürünlerinin dönemsel olarak raflardan kaybolduğu bildiriliyor. Lojistik merkezlerinin hasar görmesi, ürünlerin depolardan mağazalara ulaştırılmasını zorlaştırıyor.

Uzmanlar açısından sorun yalnızca depolardaki ürünlerin kaybıyla sınırlı değil. Depolama ve dağıtım kapasitesinin zarar görmesi, üretim ile tüketici arasındaki tedarik zincirinin tamamında aksamalara yol açabiliyor.

“Bu durum kıtlık anlamına gelmiyor”



Ukrayna yönetimi, lojistik altyapısındaki ağır hasara rağmen ülke genelinde sistematik bir gıda kıtlığı yaşanacağı yönündeki endişeleri yatıştırmaya çalışıyor. Tarım Bakanı Vysotskyi, depoların büyük bölümünün zarar görmesine rağmen ülkenin farklı tedarik kanallarını kullanmaya devam ettiğini belirtti. Bakanlığa göre sorun, mevcut durumda daha çok gıdanın tüketiciye ulaştırılmasıyla ilgili lojistik kapasite kaybından kaynaklanıyor. Bu nedenle Ukrayna makamları, mevcut tabloyu doğrudan bir “açlık krizi” olarak değerlendirmiyor.

Saldırılar lojistik zincirini felç etme riski taşıyor



Rus saldırılarının yalnızca gıda depolarıyla sınırlı kalmadığı belirtiliyor. Son saldırılarda posta ve kargo şirketlerinin dağıtım merkezleri ile büyük perakende şirketlerinin tesisleri de zarar gördü. Ukrayna'nın önde gelen özel kargo şirketlerinden Nova Poshta, Kiev yakınlarındaki ve Sumi bölgesindeki bazı dağıtım merkezlerinin saldırılardan zarar gördüğünü açıkladı. Saldırılar nedeniyle demiryolu ulaşımında da gecikmeler yaşanması, lojistik zincirindeki sorunların daha geniş bir alana yayılmasına neden oldu.

Kiev üzerindeki baskı artıyor

Ukraynalı yetkililer, saldırıların önemli bölümünün başkent Kiev ve çevresindeki lojistik altyapıyı hedef aldığını belirtiyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, saldırıların amacının Kiev'in lojistik sistemini felç etmek, hava savunmasını yıpratmak ve halk üzerindeki baskıyı artırmak olduğunu savundu. Bu değerlendirme, gıda ve ticari lojistik tesislerine yönelik saldırıların savaşın ekonomik boyutunun giderek daha önemli bir parçası haline geldiğine işaret ediyor.

Karşılıklı ekonomik hedef saldırıları tırmanıyor

Saldırılar, Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin ekonomik altyapılarını hedef aldığı daha geniş bir çatışmanın parçası olarak değerlendiriliyor. Ukrayna son dönemde Rusya'nın enerji altyapısına, petrol tesislerine ve bazı büyük perakende şirketlerinin lojistik merkezlerine yönelik saldırılarını artırırken, Rusya da Ukrayna'nın gıda ve ticaret altyapısını hedef alan saldırılar düzenliyor. Moskova, Ukrayna'nın Rus ekonomik hedeflerine yönelik saldırılarına karşılık vereceğini açıklarken, Kiev ise Rus saldırılarının ülkenin ekonomik ve lojistik kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını savunuyor.

Gıda güvenliği açısından risk büyüyor



Ukrayna'nın mevcut durumda yeterli gıda tedarikine sahip olması, saldırıların uzun vadede yaratabileceği riskleri ortadan kaldırmıyor. Depoların, dağıtım merkezlerinin ve ulaşım altyapısının art arda zarar görmesi, gıdanın üreticiden tüketiciye ulaştırılmasını giderek daha maliyetli ve zor hale getirebilir. Bu nedenle savaşın devam etmesi halinde Ukrayna'da temel gıda ürünlerine erişimin bölgesel olarak daha fazla aksaması ve fiyatların yükselmesi riski bulunuyor. Mevcut tablo ülke genelinde kapsamlı bir kıtlık yaşandığını göstermese de, gıda lojistik altyapısına yönelik saldırıların sürmesi Ukrayna'nın gıda güvenliği açısından ciddi bir kırılganlık oluşturuyor.