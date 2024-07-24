Rusya'nın üst düzey askeri yetkilisinin aracı havaya uçuruldu

Tass, Moskova'da Ukrayna savaşına katılan yaralı asker Rus devlet haber ajansı Tass, Moskova'nın kuzeyinde meydana gelen bombalı araç patlamasında yaralanan iki kişinin asker ve kuzey askeri bölge üyesi Andrei Torgashov ve eşi olduğunu doğruladı.

Patlama esnasında eşi de yanındaydı

Tass'ta "Patlayan Toyota Land Cruiser'ın özel askeri operasyona (Moskova'nın Ukrayna işgali) katılan bir asker olan Andrei Torgashov ve eşine ait olduğu tespit edildi. Her ikisi de patlama sırasında araçtaydı ve yaralandılar,' ifadeleri yer aldı.

Moskova'da meydana gelen araç patlamasında, uydu iletişim merkezi başkan yardımcısı Andrei Torgashov'un aracı patladı; patlama sırasında eşi de araçtaydı.

Ayakları havaya uçtu

Torgashov'un ayakları havaya uçarken eşi yaralandıve her ikisi de Botkin Hastanesi'ne kaldırıldı İlk belirlemelere göre 500 gramdan fazla TNT içeren bir patlayıcı cihaz infilak ettirilmiş.

Yaralı sürücü ev sakinleri tarafından kurtarıldı - onu yanan arabadan çıkarmayı başardılar. İkinci kurban sürücünün eşiydi.