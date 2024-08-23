  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktı: Ölü ve yaralılar var
Takip Et

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede çıkan isyanda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktı: Ölü ve yaralılar var
Takip Et

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Volgograd bölgesindeki hapishanede bazı mahkumlar isyan çıkardı.

Ölü ve yaralılar var

İsyanın disiplin komisyonu toplantısı esnasında başladığı, olaylarda ölü ve yaralıların bulunduğu ifade ediliyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda hapishane müdürü ile bazı görevlilerin rehin alındığı belirtiliyor. Paylaşılan görüntülerde bazı görevlilerin mahkumlarca öldürüldüğü görülüyor.

İsyanı terör örgütü DEAŞ mensuplarının gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Almanya, Ukrayna'ya yardımları azaltıyorAlmanya, Ukrayna'ya yardımları azaltıyorDünya

 

Güney Kore kavruluyor! Aşırı sıcaklar nedeniyle 28 kişi öldüGüney Kore kavruluyor! Aşırı sıcaklar nedeniyle 28 kişi öldüDünya

 

Dünya
Güney Kore kavruluyor! Aşırı sıcaklar nedeniyle 28 kişi öldü
Güney Kore kavruluyor! Aşırı sıcaklar nedeniyle 28 kişi öldü
Almanya, Ukrayna'ya yardımları azaltıyor
Almanya, Ukrayna'ya yardımları azaltıyor
Kamala Harris'ten Trump açıklaması: Sonuçları son derece ciddi olur
Kamala Harris'ten Trump açıklaması: Sonuçları son derece ciddi olur
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti
NATO hava üssünde 'potansiyel tehdit' alarmı
NATO hava üssünde 'potansiyel tehdit' alarmı
Yeşim Oruç, BM’nin Moldova Koordinatörü olarak atandı
Yeşim Oruç, BM’nin Moldova Koordinatörü olarak atandı