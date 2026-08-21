Rusya’nın yeni kırmızı çizgisi: İsrail’in varlık sınırları

Rusya ile İsrail arasında Suriye semalarında ve bölgesel dengelerde yıllardır titizlikle yürütülen o sessiz mutabakat artık fiilen geçerliliğini yitiriyor. Rusya’nın üst düzey isimlerinden, Korgeneral Apti Alaudinov’un, İsrail’in askeri sınırlarını aşması durumunda 'bir devlet olarak varlığına son verme' riskiyle karşı karşıya kalacağını açıkça telaffuz etmesi, Rusya’nın İsrail’e karşı sabrının bittiğini gösteren en net diplomatik kırılmadır. Bu çıkış sıradan bir askeri tehdit değil; Kremlin'in, Netanyahu hükümetinin bölgesel stratejisini artık küresel bir güvenlik tehdidi olarak kodladığının resmi ilanıdır.

İsrail’in Orta Doğu’daki yangını rasyonel bir askeri hedef için değil, Batı bloğunu bir savaşın içine çekmek için körüklediği görülüyor. Alaudinov’un, 'İsrail’in asıl amacının çatışmayı azami ölçüde büyüterek hem ABD’yi hem de tüm NATO bloğunu bu çatışmanın içine çekmek' sözleri tam olarak bu tehlikeye işaret ediyor. Kendi askeri kapasitesini ve arkasındaki ABD desteğinin sınırlarını zorlayan İsrail, Rusya’ya göre kurduğu bu tehlikeli küresel kumarın altında kalma riskiyle karşı karşıya.

Bölgesel kriz küresel cepheye dönüşüyor

Bu sertleşmenin arkasında, İsrail’in Gazze ve Lübnan hattında yürüttüğü, bölgeyi istikrarsızlaştıran asimetrik askeri operasyonlar yatıyor. Rusya, İsrail’in Lübnan’ın egemenliğini ihlal eden hamlelerini ve Suriye topraklarına yönelik periyodik hava saldırılarını kendi nüfuz alanına doğrudan bir müdahale olarak okuyor. Diplomatik kanalların tıkanması, Rusya’yı müttefiki İran ve Suriye ekseninde daha görünür askeri taahhütler almaya sevk ediyor.

Özetle Rusya, İsrail’in Batı ittifakının askeri şemsiyesine güvenerek attığı her adımı artık bölgesel güvenliğe yönelik doğrudan bir tehdit olarak görüyor. Netanyahu hükümetiyle yürütülen o eski sınırlı diplomasi dönemi kapanmıştır. Rusya bundan sonra Birleşmiş Milletler zeminindeki diplomatik baskıyı artırmakla kalmayacak; sahada Suriye-İran aksındaki askeri-teknolojik tahkimatını ve istihbarat desteğini hızlandırarak İsrail’in karşısına çok daha somut bir caydırıcılık duvarı örecektir.