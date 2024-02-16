Rusya'ya karşı 'birleşiyorlar': Almanya ve Ukrayna arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz temaslarda bulunmak üzere başkent Berlin'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile baş başa görüştü.

Almanya ve Ukrayna arasına güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalayan iki lider, heyetler arasındaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ikinci yıldönümü öncesinde Zelenskiy ile bir araya geldiklerine işaret ederek, "Önemli olan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hiçbir hedefine ulaşamadı. Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birlikleri tarafından işgal edilen toprakların yarısından fazlasını geri almayı başardı" dedi.

Almanya ile Ukrayna arasında son iki yıldaki ilişkiye dikkati çeken Scholz, savaşın başından beri Ukrayna'ya maddi ve siyasi arka çıktığını, silahlarla da desteklediğini anımsattı.

Almanya'nın Ukrayna'ya taahhütlerle birlikte 28 milyar Euro destek verdiğini aktaran Scholz, bugün de tank, mühimmat ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu 1,1 milyar avroluk bir askeri destek paketi sağlama kararı aldıklarını ifade etti.

Tarihi bir adım atıyoruz

Scholz, "Bugün tarihi bir adım daha atıyoruz. Devlet Başkanı Zelenskiy ile az önce uzun süreli, ikili güvenlik taahhütlerimize ilişkin bir anlaşma imzaladık" diye konuştu.

Bu anlaşmanın öneminin göz ardı edilmeyecek kadar büyük olduğunu aktaran Scholz, "Anlaşma, Almanya'nın bağımsız Ukrayna'yı Rusya'nın saldırına karşı savunmasında desteklemeye devam edeceğini karara bağlıyor." dedi.

Scholz, gelecekte saldırıları caydırabilmek için modern bir savunma gücü oluşturması konusunda Ukrayna'yı destekleyeceklerini ifade ederek, "Rusya'nın gelecekte tekrar saldırması durumunda, diplomatik, ekonomik ve bugün olduğu gibi askeri teçhizatla ayrıntılı bir destek anlaşması imzaladık" diye konuştu.

Başbakan Scholz, imzalanan anlaşmanın aynı zamanda mayınların temizlenmesi, enerji altyapısının korunması ve yıkılan alanların yeniden inşası alanlarında kapsamlı destek verilmesini içerdiğini paylaştı.

"Ukrayna'ya destek vermeyi bırakmayacağız"

Ukrayna'nın da Avrupa Birliği (AB) için önemli olan reformları yerine getirmeyi taahhüt ettiğini aktaran Scholz, "Son iki yılda ülkelerimizin birbirine ne kadar yakınlaştığı gerçekten dikkate değer. Bugün varılan anlaşma bunun bir göstergesidir. Ukrayna'nın barış içinde gelişmeye devam edebileceği bir geleceği temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu anlaşmayla, G7 ülkelerinin geçen yıl Vilnius'ta verdiği sözü yerine getirdiğini ve buna şu anda 20'den fazla ülkenin katıldığını aktaran Scholz, İngiltere'nin ardından Ukrayna ile bu anlaşmayı imzalayan ikinci ülkenin Almanya olduğunu, kendilerini başka ülkelerinin de takip edeceğini, bugün Fransa'nın da Ukrayna'ya benzer bir anlaşma imzalayacağını kaydetti.

Savaşın başlamasından iki yıl sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'e buradan net bir mesaj gönderdiklerini belirten Scholz, "Ukrayna'ya destek vermeyi bırakmayacağız. Ukraynalıların yarında duruyoruz." dedi.

Başbakan Scholz, ABD Kongresi'ne de Ukrayna'ya gerekli mali ve askeri desteği vermesi çağrısında bulundu.

Almanya'ya teşekkür etti

Zelenskiy de verdiği güçlü destekten dolayı Almanya'ya teşekkür etti.

Almanya'nın karar aldığı 1,1 milyarlık askeri desteği öven Zelenskiy, "Şu anda buna ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Başka ülkelerin desteğinin azaldığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Almanya'nın desteği bizim için, cephedeki savaşçılarımız için hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, imzalanan güvenlik anlaşmasına ilişkin de "Bu anlaşma bugüne kadar sahip olduğumuz en değerli ve en güçlü anlaşma olduğuna inanıyorum." dedi.

Anlaşmada Rusya'ya karşı yaptırımlara da dikkati çeken Zelenskiy, anlaşmada Rus varlıklarının dondurulabileceğinin ve ülkenin inşası için kullanılabileceğinin yer aldığını aktardı.

Zelenskiy, ülkesinin fiilen Avrupa'nın ve Avro-Atlantik ailesinin bir parçası olduğunu ancak bunun yasal olarak teyit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin hava savunması durumunu da ele aldıklarını, Almanya'nın bu konuda destek verdiğini fakat daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını aktardı.

G7 ülkelerinin Temmuz 2023'te yayımladıkları bildiride, G7 ülkelerinin uluslararası alanda tanınmış sınırları içerisinde kendini savunabilecek ve gelecekteki saldırıları caydırabilecek özgür, bağımsız, demokratik ve egemen Ukrayna'nın stratejik hedefine olan sarsılmaz bağlılığı teyit edilerek, G7 ülkelerinin her birinin, Ukrayna ile "iki taraflı, uzun vadeli güvenlik taahhütleri ve düzenlemeler üzerinde çalışacağı" ifade edilmişti.

G7 ülkeleri arasında ilk olarak İngiltere 12 Ocak'ta Ukrayna ile güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalamıştı.