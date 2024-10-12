Rusya’ya kritik teknoloji tedarikinde Hindistan’ın dikkat çeken yükselişi

Hindistan, Rusya’nın 2 numaralı kritik teknoloji tedarikçisi haline geldi.

Bloomberg’in haberine göre, ismini vermek isteyen yetkililere göre Hindistan’ın mikro çipler, devreler gibi kritik kalemlerinin ihracatı, nisan ve mayıs aylarında 60 milyon doları aştı. Yılın diğer aylarına oranla yaklaşık iki kat artış olan kalemlerde ihracat, temmuzda 95 milyon dolara ulaştı.

Rusya’ya kritik teknoloji ihracatında Hindistan’dan önce Çin geliyor.

Hassas teknolojinin beşte biri Hindistan üzerinden gidiyor

Yetkililer açıklanan son rakamların, Rusya’nın askeri ve endüstriyel kompleksine giren hassas teknolojinin neredeyse beşte birinin Hindistan üzerinden ulaştığı anlamına geldiğini söyledi.

Rakamlar, Putin güçlerinin 2,5 yıl önce başlayan işgalinde, Rusya’nın Ukrayna’da savaşma kabiliyetini kısıtlama konusunda ABD ve müttefiklerinin karşılaştığı zorlukların bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Bu ürünlerin çoğunun doğrudan Rusya’ya ihracatı yasak olduğu için Rusya bunları üçüncü ülkelerden, bazen de Batılı firmaların yan kuruluşlarından veya aracı ağlardan satın alıyor.

Hindistan, yaptırımların hedefinde

ABD ve Avrupa Birliği, Rus silahlarında bulunan veya bunları üretmek için gerekli olan teknolojilerin listesine odaklanmış durumda. Müttefikler bu rotalardan bazılarını kısıtlamaya çalışırken -Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri iki büyük aktarma noktası olurken- yeni merkezler de ortaya çıktı. Yine kaynaklara göre bunlar arasında Hindistan, Malezya ve Tayland da bulunuyor.

Hindistan’ın aktarma noktası olarak oynadığı rol, onu son dönemde AB ve ABD yaptırım kurumlarının odak noktası haline getirdi. Bu ülkelerden yetkililer, sevkiyatlara müdahale sağlanması için Hindistan’ı birkaç kez ziyaret ederken birçok Hintli firma da Batı’nın yaptırımlarına maruz kaldı.

Bloomberg’in ulaştığı bir mektubun kopyasına göre temmuz ayında ABD Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo, Hindistan Sanayi Konfederasyonundaki üst düzey yetkililere Rusya’nın asker sanayi üssüyle iş yapan Hintli şirketlerin ve bankaların yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.