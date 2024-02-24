Rusya'ya yaptırımlardan ekonomik olarak nasıl etkilendi? Batının tavrı ne durumda?

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği, Ukrayna'nın işgalinin ikinci yılında Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Bu yaptırımlar ayrıca, Rus muhalif Aleksey Navalni’nin hapishanedeki şüpheli ölümünün üzerinden bir hafta sonra geldi.

Rusya'ya yönelik son yaptırımlar neler?

ABD, Ukrayna’yı işgali ve muhalif Aleksey Navalni’nin hapishanedeki ölümü nedeniyle Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım getirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; 100'e yakın firma veya kişiye ihracat kısıtlaması getirilecek. ABD Hazine Bakanlığı bunun, savaşın başlangıcından beri tek seferde en fazla yaptırım öngören paket olduğunu duyurdu.

İngiltere, Navalni’nin öldüğü Kuzey Kutbu'na yakın ücra bir bölgede yer alan hapishanenin altı yöneticisinin mal varlığını dondurdu ve İngiltere’ye girmelerini yasakladı.

İngiltere ayrıca Rusya'nın metal, elmas ve enerji ihracatına da yeni yasaklar getirdi.

Avrupa Birliği (AB) de 200 şirket ve kişiye yönelik yaptırımlar açıkladı. Moskova bu karara daha fazla AB yetkilisinin Rusya'ya girişini yasaklayarak karşılık verdi.

Yaptırım getirilenler arasında, Kuzey Kore savunma bakanı da dahil olmak üzere, Kuzey Kore silahlarının Rusya'ya nakliyesinde yer alan 10 Rus şirketi ve kişi de yer alıyor.

Rusya'ya şimdiye kadar hangi yaptırımlar uygulandı?

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana ABD, İngiltere ve AB'nin yanı sıra Avustralya, Kanada ve Japonya gibi ülkeler de Rusya'ya 16.500'den fazla yaptırım getirdi.

Yaptırımlarla Rusya'nın ekonomisini hedef aldılar.

Rusya’nın toplam döviz rezervlerinin yaklaşık yarısı olan 350 milyar dolar değerindeki döviz rezervi donduruldu.

AB, Rus bankalarının varlıklarının yaklaşık %70'inin de dondurulduğunu ve bazılarının Swift işlemlerinin dışında tutulduğunu söylüyor.

Batılı ülkeler ayrıca:

- Rusya'nın silah yapımında kullanabileceği teknolojinin ülkeye ihracatını yasakladı.

- Rusya'dan altın ve elmas ithalatını yasakladı.

- Rusya'dan uçuşları yasakladı.

- Kremlin'le bağlantılı zengin iş insanları olan oligarklara yaptırım uyguladı ve yatlarına el koydu.

- Rusya'nın petrol endüstrisi de hedef alındı.

ABD ve İngiltere, Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladı. AB, ham petrol ithalatını yasakladı.

G7 ülkeleri, kazancını azaltma amacıyla Rus ham petrolüne varil başına en fazla 60 dolar ödeyeceğini açıkladı.

Hangi Batılı şirketler Rusya'dan ayrıldı?

McDonald's, Coca-Cola, Starbucks ve Heineken dahil yüzlerce büyük firma

Rusya'da satış ve üretim yapmayı bıraktı.

Ancak bazıları hâlâ Rusya'da iş yapıyor.

Örneğin PepsiCo, Rusya'da gıda ürünleri satmaya devam etmekle suçlanıyor.

Ayrıca BBC, ABD'li kozmetik firması Avon'un Moskova yakınlarındaki bir fabrikada üretim yaptığını ortaya çıkardı.

Rus pazarından çıkış, şirketler için oldukça zorlu başlıklardan birisi haline geldi.

Rusya yaptırımlardan nasıl sıyrıldı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Biz büyüyoruz, onlar ise düşüş yaşıyor" sözleriyle, Avrupa yaptırımlarının Rusya'ya zarar vermediğini iddia etti.

ABD'li bir düşünce kuruluşu olan Atlantic Council'e göre Rusya, yurt dışına G7'nin tavan fiyatından daha yüksek fiyata petrol satmayı başardı.

Yaklaşık 1.000 tankerden oluşan bir "gölge filonun" bu petrolü taşımak için kullanıldığı söyleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın hâlâ günde 8,3 milyon varil petrol ihraç ettiğini, Hindistan ve Çin'e yönelik satışı artırdığını söylüyor.

King's College London'daki araştırmacılara göre Rusya, pek çok yaptırıma tabi Batı ürününü Gürcistan, Belarus ve Kazakistan gibi ülkelerden satın alarak da temin edebiliyor.

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Dr. Maria Snegovaya, Çin'in Batı'da üretilenlere alternatif yüksek teknolojili ürünler açısından hayati bir tedarikçi olduğunu söylüyor.

"Çin, askeri üretimini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu çipleri ve diğer bileşenleri satıyor" diyor. "Rusya, Çin'in yardımı olmadan bunu başaramazdı."

Yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisi ne oldu?

Uluslararası Para Fonu'na göre, savaşın ilk yılı olan 2022'de Rusya ekonomisi %2,1 oranında küçüldü.

Ancak Rusya ekonomisinin 2023'te yüzde 2,2 büyüdüğünü tahmin eden kuruluş, 2024'te ise yüzde 1,1 büyüme öngörüyor.

Yine de ABD Hazinesi, yaptırımların Rusya'ya zarar verdiğini, son iki yılda elde etmiş olabileceği ekonomik büyümeden %5 kesintiye yol açtığını iddia ediyor.

Ancak Dr. Snegovaya şu yorumu yapıyor: "Yaptırımlar Rusya’ya savaşı durduracak kadar pahalıya patlamadı ve bu da Rusya'nın bir süre daha savaşa devam edebileceği anlamına geliyor."

ABD Hazinesi ayrıca Ukrayna'daki savaş ve yaptırımların çoğu genç ve iyi eğitimli bir milyondan fazla insanın Rusya'yı terk etmesine yol açtığını söylüyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre, Rusya hükümeti Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için sağlık harcamalarını da kısıyor.

Düşünce kuruluşu Chatham House'tan James Nixey, "Bu durum çoğunlukla kırsal bölgelerdeki insanları etkiliyor" diyor. "Hükümet, ayaklanmalara neden olabilecek büyük şehirler yerine oralarda kesinti yapıyor."