"Rusya'ya yeni yaptırımlar, Mayıs ayı ortasına kadar kabul edilecek"

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya savaş açtığı gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketinin görüşüldüğünü, ancak bu paketin "Mayıs ayı ortalarından" önce kabul edilmesinin pek olası olmadığını söyledi.

Rau, Polonya devlet haber ajansı PAP'a verdiği demeçte, bu konunun hala tartışma aşamasında olduğunu ve Mayıs ayının sonlarına doğru kapatılacağını düşündüğünü ifade etti.

Polonya, bu ay içinde Rusya'ya karşı yeni bir dizi yaptırım önerisi sundu. Bu öneriler arasında, boru hattından petrol ve elmas ithalatının yasaklanması da yer alıyor. Ancak, Avrupa Birliği'nin tüm üyeleri arasında yaptırımların kabul edilmesi için bir uzlaşma sağlanması gerekiyor. Bu nedenle, yaptırım paketinin kabul edilmesinin zaman alabileceği ifade ediliyor.