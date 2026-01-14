Rutte: NATO ve AB iş birliği, Avrupa güvenliğinde kritik rol oynuyor

Rutte konuşmasında Ukrayna örneğine dikkat çekerek, “Birlikte hareket ederek Ukrayna’yı bugün güçlü tutuyor, olası yeni saldırılara karşı kendini savunabilir hale getiriyoruz. Aynı zamanda savunma kapasitemizi artırabilir, üretim süreçlerini hızlandırabilir ve teknolojik yenilikler geliştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Avrupa’daki güvenlik ortamının giderek karmaşıklaştığını belirten Rutte, NATO ve AB’nin yakın iş birliğinin krizlere daha hızlı yanıt verilmesini sağladığını söyledi. Bu iş birliğinin, Avrupa ülkelerinin stratejik dayanıklılığını artırdığına ve olası tehditler karşısında caydırıcı bir etki yarattığına işaret etti.

Ortak üretim ve teknolojiyle stratejik güçlenme

Rutte, savunma sanayisindeki iş birliğinin ve teknolojik gelişmelerin, Avrupa’nın savunma kapasitesini güçlendirdiğini vurguladı. Müttefiklerin birlikte hareket etmesiyle hem mevcut savunma araçlarının daha hızlı üretilebileceğini hem de gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere karşı hazırlıklı olunacağını belirtti.

Forumda yapılan konuşma, Avrupa güvenlik politikalarının geleceğinde NATO ve AB iş birliğinin önemini yeniden gündeme taşıdı. Rutte, bu iş birliğinin yalnızca askeri kapasiteyi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda stratejik yenilikleri ve dayanıklılığı güçlendirdiğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu’ndaki forumda ayrıca, savunma yatırımlarının artırılması, ortak stratejik planların geliştirilmesi ve teknolojik yeniliklerin desteklenmesi konuları da gündeme geldi. Rutte’nin açıklamaları, Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu.