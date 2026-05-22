Rutte'den Trump'ın Polonya hamlesine onay: NATO'nun doğu kanadında 5 bin askerlik tahkimat

Washington ile Avrupa başkentleri arasında askeri yük paylaşımı tartışmalarının alevlendiği bir dönemde, Beyaz Saray askeri stratejisinde ani bir rota değişikliğine gitti. Pentagon'un daha önce Almanya'dan asker çekme planları kapsamında, Polonya'ya gönderilmesi planlanan rotasyon güçlerini iptal ettiğini açıklaması bölgede ciddi bir güvenlik endişesi yaratmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Varşova'daki mevkidaşı Karol Nawrocki ile olan yakın diplomatik ilişkilerine atıfta bulunarak Polonya’ya 5 bin ek asker sevk edileceğini ilan etti.

Bu asimetrik karar, ABD'nin çok taraflı kurumsal mekanizmalar yerine liderler düzeyindeki ikili angajmanları ön planda tuttuğunu bir kez daha tescilledi. Varşova cephesinde Başbakan Donald Tusk ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hamleyi iki ülke arasındaki ittifakın bir kanıtı olarak nitelendirirken, Avrupa genelinde ise bu tür ani diplomatik manevraların koordinasyon zorluklarına dikkat çekildi.

Ankara Zirvesi öncesi Mark Rutte’den stratejik mesajlar

İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın girişinde konuşan Genel Sekreter Mark Rutte, müttefiklerin bu yeni askeri konumlandırmayı yakından takip ettiğini vurguladı. Trump’ın kararını olumlu bir adım olarak nitelendiren Rutte, NATO askeri komutanlarının sahada boşluk kalmaması adına teknik planlamaları hızlandırdığını ifade etti.

Ancak Rutte'nin bu yapıcı yaklaşımı, Avrupa'nın kendi savunma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği yönündeki katı duruşunu gölgelemedi. Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştirilecek kritik NATO Ankara Zirvesi'ne işaret eden Genel Sekreter, ittifakın ana gündeminin savunma harcamalarını artırmak, endüstriyel üretimi hızlandırmak ve tek bir müttefike olan aşırı bağımlılığı sona erdirmek olacağını hatırlattı. Avrupa'nın savunma otonomisi arayışı ile Washington'ın dönemsel askeri takviyeleri arasındaki bu hassas denge, önümüzdeki dönemde transatlantik ittifakının en büyük sınavı olmaya devam edecek.