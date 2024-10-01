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Ryanair uçağının inişte lastiği patladı! Milano'da tüm uçuşlar askıya alındı

Ryanair uçağının inişte lastiğinin patlamasının ardından Milano'da uçuşlar askıya alındı. Yetkililer, yaşanan kazanın ardından tüm kalkış uçuşlarında gecikmeler yaşandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Ryanair uçağının inişte lastiği patladı! Milano'da tüm uçuşlar askıya alındı
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Orio al Serio olarak da bilinen Milano'nun Bergamo havalimanındaki tüm kalkış uçuşları, Pazartesi günü Barselona'dan gelen Ryanair uçağının lastiklerinden birinin patlayarak piste saplanması nedeniyle durduruldu.

Olayın uçağın yere değmesinden sadece birkaç saniye sonra sabah 8:00'de meydana geldiği bildirildi.

Havalimanı yetkilileri ilerleyen saatlerde bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "SACBO [havalimanını yöneten şirket] teknik sorunlar ardından pistte kalan bir uçak nedeniyle operasyonların askıya alındığını bildiriyor," denildi. "Kalkış uçuşları ertelendi. Varış uçuşları yeniden açılana kadar yönlendirilebilir veya iptal edilebilir," ifadelerine yer verildi.

Yerel haberlere göre itfaiye ekipleri tüm yolcuları ve mürettebatı tahliye etti ve kimse yaralanmadı.

Orio al Serio'ya inmesi gereken tüm uçuşlar yakındaki Verona ve Milan Malpensa havalimanlarına yönlendirildi.

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