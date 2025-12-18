"S" harfi kullanımı Kanada'da kriz çıkarttı

The New York Times’ın (NYT) “Kanadalı dilbilimciler 'S' harfine karşı ayaklandılar” haberi günün en çok okunan haberi olurken, Kanadalı dilbilimciler hükümette artan İngiliz yazımına karşı çıktı.

Kanada hükümet belgelerinde “emphasize” (vurgulamak) yerine “emphasise” ve “liberalization” (liberalleşme) yerine “liberalisation” gibi İngiliz yazımlarının görülmeye başlandığı bildirilirken, değişikliklerin sadece basın bültenlerinde sınırlı kalmadığı ve Federal bütçede de çok kez yer aldığı vurgulandı.

Dilbilimciler ve editörler, bu tercihin yaklaşık 50 yıldır kullanılan Kanada İngilizcesini zayıflattığını savunarak, kullanıma karşı çıktı.

Uzmanlar, Kanada İngilizcesinin Oxford sözlüğünde ayrı bir ulusal varyant olarak tanındığını hatırlatarak, yazdıkları açık mektupta hükümetin tüm yayınlarında dilin korunması çağrısı yapıldı.

Yazım tercihlerinin ulusal tarih ve kültürün bir parçası olduğu ifade edildi.

Başbakan’a eleştiri

Başbakan Mark Carney’nin daha önce İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı olarak görev yapması nedeniyle bu değişimde etkili olabileceği yorumlarıyla karşı karşıya kaldı.

Hükümetten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, editörler mevcut siyasi ortamda dil tercihlerinin ulusal duruş açısından sembolik önem taşıdığını vurguladı.