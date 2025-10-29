Saatte 250 lira kazanırken şimdi günde 250 bin lira kazanıyor!

Money Singh, 2006 yılında 19 yaşındayken Pencap'tan San Francisco'ya taşındı ve uyum sağlamakta zorlandı. Singh, CNBC Make It'e verdiği demeçte, "O bir yıl boyunca depresyonda kaldım. Geri dönmek istedim. Sosyal olarak çok yalnızdım" dedi.

CNBC'nin haberine göre, isteksizce başlayan bu hamle, sonunda Amerikan rüyasının başlangıcına dönüştü. Singh, taksi şoförü olarak saatte 6 dolar kazanırken, şu anda yılda 2 milyon dolardan fazla gelir elde eden iki başarılı işletme kurdu.

Saatte yaklaşık 6 dolar kazanıyordu

Şu anda 38 yaşında olan Singh, CNBC'ye verdiği demeçte, ABD'ye taşındıktan sonra üniversiteye gitme girişiminin Hindistan'daki kredilerinin transfer edilmemesi nedeniyle sekteye uğradığını söyledi. Annesinin tavsiyesi üzerine çalışmaya başladı. Önce bir eczanede, ardından takside çalıştığını ve saatte yaklaşık 6 dolar kazandığını söylüyor.

Taksi sektöründe 10 yıldan fazla kaldı, önce şoförlük yaptı, ardından beş taksi sahibi oldu, kendi dağıtım sistemini kurdu ve daha sonra bağımsız sürücüler için bir pazarlama ve reklam platformu olan ATCS Platform Solutions'a dönüşecek olan Driver's Network'ü kurdu.

Annesinden ilham aldı, iki başarılı işe imza attı

Singh, 2019'da işini çeşitlendirmeye karar verdi ve annesinin kuaför salonundan ilham alarak Mountain View'da Dandies Barbershop & Beard Stylist'i açtı. CNBC'ye göre, Dandies geçen yıl 1,07 milyon dolar satış, ATCS Platform ise 1,18 milyon dolar gelir elde etti. Her iki işletme de kârlı ve Singh zamanını ikisi arasında bölüştürüyor.

Habere göre Singh bugün üç Dandies mağazasının sahibi ve 25 kişiyi istihdam ediyor.

Singh, disiplin ve azminin, ailesinin şiddet ve istikrarsızlıkla boğuşan Pencap'taki çocukluğundan geldiğini söyledi. Hâlâ günde "15-16 saat" çalışıyor ve şimdi bir sonraki projesi olan berberler için bir rezervasyon uygulamasını devreye alacağı Barber's Network'ü geliştiriyor.