Saatte 300 mili aşıyorlar: Rusya'nın yeni nesil jet dronları Ukrayna hava savunmasını zorluyor!

Rusya, Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında yeni ve daha hızlı bir tehdidi sahaya sürdü. Ukrayna Hava Kuvvetleri verilerine göre Rus ordusu, ağustos ayı boyunca hızlı ve jet motorlu yeni Geran dronlarını her gün Ukrayna topraklarına gönderdi. Bu durum, söz konusu jet motorlu dronlarla düzenlenen günlük saldırıların Ukrayna askerî kayıtlarına ilk kez girmesine neden oldu.

Veriler, jet motorlu dron saldırılarındaki muazzam artışı gözler önüne seriyor. Haziran ayında 350 seviyesinde olan saldırı sayısı, temmuzda 1.600’e, ağustosta ise 2.800’e yükseldi. Ağustos ayındaki beş ayrı gece saldırısında jet motorlu modellerin sayısı, Rusya'nın kullandığı eski ve daha yavaş dron modellerini geride bıraktı. Saatte 300 milden fazla hıza ulaşabilen bu yeni mühimmatlar, Ukrayna'nın mevcut önleme araçlarının azami hız kapasitesini aşıyor. Dronlarda kullanılan turbojet motorlarının bir bölümünün Çin'den temin edildiği bildiriliyor.

Saldırılarda can kayıpları artıyor

Hızla artan dron saldırıları sivil altyapıyı ve sivilleri de hedef alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 1 Eylül'de gerçekleşen yoğun saldırı dalgasında en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Kiev'deki bir demiryolu deposunun vurulması sonucu yaşamını yitirenler arasında altı demiryolu çalışanı da yer alıyor.

Ukrayna, yılın başlarında uzun menzilli Rus dronlarının yüzde 94'ünü önlemeyi başarıyordu. Ancak yeni modeller önleme oranlarını olumsuz etkiledi. Ukrayna Askerî İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vadim Skibitskiy, jet motorlu dronların yüksek hızına yetişebilecek yeni önleme füzelerine acil ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Kiev'den yerli füze hamlesi

Ortaya çıkan tablo karşısında Kiev'deki dört Ukraynalı şirket, yeni Geran modellerini imha edebilecek füzeleri test etmeye başladı. Savunma Bakanı Yevhenii Khmara, bu şirketlere olabildiğince hızlı şekilde binlerce yeni füze üretme talimatı verdi.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde jet motorlu dronlar, geleneksel seyir füzelerine kıyasla daha kısa bir menzile ve daha küçük savaş başlıklarına sahip. Ayrıca bu mühimmatlar elektronik karıştırma sistemlerine karşı daha savunmasız bir yapı sergiliyor. Ancak fırlatma altyapısındaki genişleme dikkat çekiyor; uydu görüntüleri Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 175 kilometre mesafedeki Oryol bölgesinde yer alan Tsymbulova üssünü jet motorlu dronlara uygun hale getirdiğini ve tesiste birden fazla yeni fırlatma alanı inşa ettiğini gösteriyor.

Karmaşık saldırı taktikleri önleme oranlarını düşürüyor

Rus ordusu yaklaşık haftada bir kez yüzlerce dron ve füzeden oluşan karmaşık saldırı paketleri düzenliyor. Moskova yönetimi; jet motorlu dronları ve şaşırtma dronlarını, durdurulması son derece zor olan balistik füzelerle eş zamanlı kullanarak Ukrayna savunmasını felç etmeyi hedefliyor.

Ukrayna'nın saldırı başına karşı karşıya kaldığı Rus dronu sayısı dört yıl öncesine kıyasla 15 katın üzerine çıktı. Küresel çapta yaşanan balistik füze savunma sistemi eksikliği ve saldırıların artan karmaşıklığı, Ukrayna'nın genel önleme başarısının gerilemesine yol açtı. Ukrayna Hava Kuvvetleri verileri temmuz sonuna kadar balistik füze önlemelerinde düşüş yaşandığını ortaya koyarken, Kiev yönetimi ağustos ayında önleme oranlarını açıklayan verileri yayımlamayı büyük ölçüde durdurdu.