Safer tankerinin boşaltılması ve yıkanması 52 gün sürecek

Yemen hükümeti ve İran destekli Husiler, 8 yıldır Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında demirli olan ve Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan Safer tankerindeki petrolün tahliyesine başlanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Ulaştırma Bakanı Abdusselam Hamid, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler'in büyük çabaları Yemen'i beklenen büyük bir çevre felaketinden kurtaracak." ifadelerine yer verdi.

Bakan Hamid, Ulaştırma Bakanlığı ile Petrol ve Madenler Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra ilgili diğer kurumların Yemen'i, bölgeyi ve dünyayı tehlikeli felaketten korumak amacıyla bu büyük uluslararası çalışmanın hazırlanmasına ve uygulanmasına olumlu ve etkili bir şekilde katkıda bulunduğunu ifade etti.

Husilere ait internet sitesi Al Masirah Net'in haberine göre Safer petrol tankerini koruma anlaşmasını uygulamakla görevli komitenin başkanı Zeyd el-Veşli de Safer tankerindeki petrolün tahliye sürecinin dün başladığını ve ilk aşamasının başarıyla tamamlandığını belirtti.

Petrolün Safer'den transferinin Birleşmiş Milletler'in (BM) anlaşmalı olduğu bir şirket tarafından gerçekleştirileceğini ve Husilerin bu süreçteki rolünün gözetim olduğunu aktaran Veşli, BM'den kendilerine gönderilen planlara göre tankların boşaltılması ve yıkanması sürecinin yaklaşık 52 gün süreceğini ve 1 milyon 140 bin varil petrol boşaltılacağını dile getirdi.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly, dün yaptığı açıklamada, Safer petrol tankerindeki ham petrol sevkiyatının başladığını duyurmuştu.

Safer petrol tankeri meselesi

Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükümetine bağlı şirkete ait Safer petrol tankerindeki 1 milyon varilden fazla petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılar yapıyordu.

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinatörü David Gressly, geçen yıl petrol sızdırma riski olan Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, petrol tankerindeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini belirtmişti.

Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Söz konusu gemi, 16 Temmuz'da Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaşmıştı.