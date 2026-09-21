Sağlık çalışanları da dayanamadı:ABD’de sigortasız kalmayı seçiyorlar

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ABD’de sağlık sigortası maliyetlerindeki hızlı artış, sağlık sektöründe çalışan aileleri dahi sigortasız kalma seçeneğine yöneltiyor. Idaho’da aile hekimliği kliniği işleten doktor Joshua Durham ile eczacı eşi Ashley Durham, yükselen primler nedeniyle bu yıl iki çocuklarıyla birlikte sağlık sigortalarını bırakma kararı aldı. Ailenin aylık sigorta maliyeti yaklaşık 1.600 dolara yükseldi.

Primler aile bütçesini zorluyor

Durham çifti, sağlık harcamalarını karşılamak için yıllar içinde biriktirdikleri yaklaşık 50 bin dolarlık sağlık tasarruf hesabından yararlanıyor. Aile, yılın şu ana kadar olan bölümünde kontakt lens, ruh sağlığı terapisi ve fizik tedavi gibi sağlık hizmetleri için yaklaşık 9 bin dolar harcadı. Çiftin sigortasız kalma kararı, mevcut durumda aylık prim ödemekten daha düşük bir maliyet oluşturdu.

Sağlık çalışanlarında da sigortasızlık artıyor

Verilere göre 2024 yılında sağlık çalışanlarının yüzde 7'si sağlık sigortasından yoksundu. 65 yaş altındaki yetişkinlerin tamamında bu oran yüzde 11 olurken, doktorlarda yüzde 2 seviyesinde kaldı. Öte yandan işverenler, sağlık sigortası maliyetlerinin 2027 yılında yüzde 8,2 daha yükselmesini bekliyor. Özellikle küçük sağlık işletmeleri, artan primleri karşılamakta zorlanıyor.

Bir ailenin primi 700 dolardan 1.500 dolara çıktı

Boise'de hemşire pratisyen olarak çalışan Samantha LeGault da yükselen maliyetlerle karşı karşıya kalan sağlık çalışanlarından biri. LeGault'un ailesi için işveren tarafından sunulan sağlık sigortasının aylık primi 700 dolardan 1.500 dolara yükseldi. Maliyetleri azaltmak isteyen LeGault, diş sigortasından vazgeçti. Aile gelirinin yaklaşık beşte biri sağlık sigortası primlerine gidiyor.

Sigorta desteğinin sona ermesi maliyeti artırdı

Emekli sağlık yöneticisi Jill Kordick de sağlık sigortası maliyetlerindeki artıştan etkilendi. Kordick'in aylık sağlık sigortası primi, Uygun Fiyatlı Bakım Yasası (ACA) kapsamında sağlanan vergi kredilerinin sona ermesinin ardından 75 dolardan 800 dolara çıktı. 10 bin dolarlık muafiyet tutarı nedeniyle sinüs enfeksiyonu için doktora gitmeyi haftalarca erteleyen Kordick'in enfeksiyonu daha sonra kulak enfeksiyonuna dönüştü.

Sağlıklı kişiler sistemden ayrıldıkça maliyet baskısı artıyor

Sağlık sigortasından ayrılanların arasında daha sağlıklı kişilerin bulunması, sigorta sistemindeki maliyet dengesini de etkiliyor. Sağlık hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyan kişilerin sigorta havuzunda kalması, sigortacıların karşılamak zorunda olduğu toplam maliyetleri artırabiliyor. Bu durum da kalan sigortalılar için primlerin yükselmesine yol açabiliyor.

Kongre'nin kararı milyonlarca kişiyi etkileyebilir

Cumhuriyetçilerin öncülüğündeki Kongre, pandemi döneminde uygulamaya konulan bazı Uygun Fiyatlı Bakım Yasası pazar yeri kredilerini yenilemedi. Düşük gelirli kişiler için bazı sübvansiyonlar ise devam ediyor.

Kongre Bütçe Ofisi, genişletilmiş ACA sübvansiyonlarının sona ermesi ve One Big Beautiful Bill Act kapsamındaki tahmini 1,1 trilyon dolarlık kesintiler nedeniyle ABD'de sigortasız kişi sayısının önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 15 milyon artmasını bekliyor.

Durham ailesi sağlık masraflarını kendi imkanlarıyla karşılıyor

Joshua ve Ashley Durham ise sigortasız yaşamaya devam ediyor. Çift, sağlık harcamalarını kendi tasarruflarıyla karşılamayı tercih ediyor. Kliniği kendileri işlettiği için bazı hastalara ödeme kolaylığı da sağlayan çift, sağlık sigortası bulunmayan bir çocuğun babasına ait 1.160 dolarlık faturayı tahsilat şirketine göndermek yerine sildi. Durham çiftinin deneyimi, yükselen sağlık sigortası primlerinin yalnızca hastaları değil, sağlık sektöründe çalışan kişileri de sigorta kapsamı dışında kalmaya zorlayabildiğini ortaya koyuyor.