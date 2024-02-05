Sağlık krizi sarayı salladı: Kral 3. Charles'dan kötü haber

İngiltere Kraliyet Ailesi'ne ev sahiliği yapan Buckingham Sarayı'nın yetkilileri Kral 3. Charles'ın kansere yakalandığını duyurdu. Teşhis, geçtiğimiz günlerde Charles'ın iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle Londra Kliniğinde tedavi gördüğü sırada konuldu.

İngiliz Guardian gazetesinin aktardığına göre Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle yakın zamanda hastanede geçirdiği prosedür sırasında, ayrı bir endişe konusu kaydedildi. Daha sonra yapılan teşhis testlerinde kanser türü tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Saray tarafından yapılan açıklamanın devamı şöyle:

"Majesteleri bugün düzenli bir tedavi programına başlamış olup, bu süre zarfında doktorlar tarafından halka dönük görevlerini ertelemesi tavsiye edilmiştir. Bu süre zarfında majesteleri her zamanki gibi devlet işlerini ve resmi evrak işlerini yürütmeye devam edecektir. Kral, son hastane prosedürü sayesinde mümkün olan hızlı müdahaleleri için tıbbi ekibine minnettardır. Tedavisi konusunda tamamen olumlu düşünmeye devam ediyor ve mümkün olan en kısa sürede kamu görevine dönmeyi dört gözle bekliyor. Majesteleri, spekülasyonları önlemek ve dünyanın dört bir yanında kanserden etkilenen herkes için kamuoyunun anlayışına yardımcı olabileceği umuduyla teşhisini paylaşmayı seçti."