Sahte diploma soruşturması: Polonya’nın Paris Büyükelçisi görevden uzaklaştırıldı

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin sahte diploma soruşturması nedeniyle Paris Büyükelçisi Jan Emeryk Rosciszewski’yi görevden aldığını duyurdu. Wewior, 2022 yılında büyükelçi olarak atanan Rosciszewski hakkındaki tüm şüpheler giderilene kadar söz konusu kararın alındığını bildirdi.

Polonya basınında yer alan haberlere göre; ‘Collegium Humanum’ adlı özel üniversite, standart akademik gereklilikleri yerine getirmeden hızlandırılmış MBA, lisans ve yüksek lisans diplomaları dağıtmakla suçlanıyor. Bu diplomaların, özellikle devlet şirketlerinin denetim kurullarında ve üst düzey pozisyonlarında görev alabilmek için gerekli yasal şartları sağlamak amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. Büyükelçi Rosciszewski’nin de devlete ait posta idaresine bağlı bir iştirakinin denetim kurulunda görev alabilmek için söz konusu üniversiteden temin edilen şaibeli bir MBA diploması kullandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Rosciszewski ise hakkındaki iddiaları yalanlayarak, “Collegium Humanum'da hiç eğitim görmedim ve bu üniversitenin mezunu değilim” ifadelerini kullandı. Savcılıkla tam iş birliği içinde olduğunu söyleyen Rosciszewski, gerçeğin en kısa sürede ortaya çıkmasını umduğunu dile getirdi.