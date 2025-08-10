Salah, UEFA'ya tepki gösterdi: Filistinli Al-Obaid'in neden öldüğünü anlatabilir misiniz?

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırdığı Gazze’de 61 bin 158 Filistinli öldürüldü. Fas kökenli İspanyol spor gazetecisi Leyla Hamed’e göre bunların 500’den fazlası futbolcuydu.

Öldürülen son futbolcu 41 yaşındaki Gazzeli eski milli futbolcu Al-Obaid.

Filistinli Pele lakaplı futbolcu, Filistin formasıyla 24 resmi maça çıkmış, iki gol atmış, 10 numaralı formayı giymişti.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’un yıldızı Muhammed Salah, UEFA’nın “Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid’e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek” şeklindeki paylaşımına Al-Obaid’nin İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olmasına şöyle tepki gösterdi:

“Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?”