  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Salah, UEFA'ya tepki gösterdi: Filistinli Al-Obaid'in neden öldüğünü anlatabilir misiniz?
Takip Et

Salah, UEFA'ya tepki gösterdi: Filistinli Al-Obaid'in neden öldüğünü anlatabilir misiniz?

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’un yıldızı Muhammed Salah, İsrail saldırısında öldürülen Süleyman Al-Obaid için UEFA’nın yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Salah, UEFA'ya tepki gösterdi: Filistinli Al-Obaid'in neden öldüğünü anlatabilir misiniz?
Takip Et

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırdığı Gazze’de 61 bin 158 Filistinli öldürüldü. Fas kökenli İspanyol spor gazetecisi Leyla Hamed’e göre bunların 500’den fazlası futbolcuydu.

Öldürülen son futbolcu 41 yaşındaki Gazzeli eski milli futbolcu Al-Obaid.

Filistinli Pele lakaplı futbolcu, Filistin formasıyla 24 resmi maça çıkmış, iki gol atmış, 10 numaralı formayı giymişti.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’un yıldızı Muhammed Salah, UEFA’nın “Filistinli Pele Süleyman Al-Obaid’e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek” şeklindeki paylaşımına Al-Obaid’nin İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olmasına şöyle tepki gösterdi:

“Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?”

Yardım malzemesi üzerine düşen Gazzeli çocuk yaşamını yitirdiYardım malzemesi üzerine düşen Gazzeli çocuk yaşamını yitirdiDünya
Dünya
Wall Street Journal: Çin, üst düzey diplomatını gözaltına aldı
Wall Street Journal: Çin, üst düzey diplomatını gözaltına aldı
İngiltere'ye ait F-35 Japonya'da acil iniş yaptı
İngiltere'ye ait F-35 Japonya'da acil iniş yaptı
Kuzey Makedonya'da yerel seçim 19 Ekim'de yapılacak
Kuzey Makedonya'da yerel seçim 19 Ekim'de yapılacak
Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı
Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı
IMF'den Türkiye raporu: Rezervlerde kırılganlık sürüyor, çevrilmesi gereken dış borç yüksek!
Rezervlerde kırılganlık sürüyor, çevrilmesi gereken dış borç yüksek!
Arap Birliği acilen toplanıyor: Etkin katılım çağrısı yapıldı
Arap Birliği acilen toplanıyor: Etkin katılım çağrısı yapıldı