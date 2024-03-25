Saldırı Putin’in “güvenlik” vaadini boşa çıkardı

New York Times’ta yer alan yazıda, Moskova saldırısının Putin'in henüz birkaç gün önce Ruslara verdiği güvenlik sözünü yerle bir ettiği değerlendirmesi yapıldı. ABD iki hafta önce Rusya'daki vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayımlamış, Moskova'da konserler de dahil toplu etkinliklerin hedef alınabileceğine dair bilgilerin değerlendirildiğini açıklamıştı. CNN’in haberine göre Putin, ABD’nin saldırı öncesi uyarılarını provokatif olarak nitelemiş ve “Bu eylemler düpedüz şantaja ve toplumumuzu sindirme ve istikrarsızlaştırma niyetine benziyor" demişti.

CBS'e konuşan ABD'li yetkililer, istihbaratı aldıklarında, ellerindeki bilgileri Rus yetkililerle de paylaştıklarını belirttiler. Rusya Soruşturma Komitesi, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133’e çıktığını açıklarken, saldırının gerçekleştirildiği "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki enkaz kaldırma çalışmaları dün de devam etti. Ülkede dün bir günlük yas ilan edilirken bayraklar yarıya indirildi, etkinlikler iptal edildi ve televizyon kanalları yayın programlarını değiştirdi. Putin, terör örgütü IŞİD tarafından üstlenilen saldırıyı düzenleyenlerin yakalandığını açıkladı. Silahlı saldırganların Crocus Belediye Binasına girip, ayrım gözetmeksizin ateş açıp, binayı ateşe vermesi sonucu 140'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

Olayı “barbarca bir terör saldırısı” olarak nitelendiren Putin, tüm saldırganların Ukrayna’ya doğru seyahat ettikleri sırada yakalandığını söyledi. Diğer taraftan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Putin'in, Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'ya bağlamaya çalıştığını söyledi. Zelenskiy, Putin'i, Rus vatandaşlarıyla ilgilenmek, onlara hitap etmek yerine, saldırı konusunu Ukrayna'ya nasıl getireceğini düşünerek bir gün sessiz kalmakla itham etti. Zelenskiy, "Ruslar hep aynı yöntemleri kullanıyorlar" dedi.

Silahlı saldırganlar cuma akşamı Picnic grubunun konserini dinlemeye gelen seyircilere saldırdı. 6,500 biletin satıldığı bildirilen konser için alanın neredeyse tamamen dolduğu belirtildi. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov terör saldırısı kurbanlarının bölge ve şehir yönetimlerinden maddi tazminat alacağını söyledi.

Dünya liderlerinden saldırıya yönelik kınama açıklamalar da gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin katliamı güçlü bir şekilde kınadığını ve öldürülenlerin ailelerine, sevdiklerine ve bu iğrenç suçtan etkilenen herkese en derin taziyelerini ilettiğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı

David Cameron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz da ülkelerinin tüm kurbanların

aileleri ve tüm yaralılarla birlikte olduğunu dile getirdi.