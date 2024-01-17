Saldırı sonrası tansiyon yükseldi: Pakistan, İran büyükelçisini geri çağırdı

İran’ın Pakistan’da düzenlediği hava saldırısının ardından iki ülke arasında tansiyon yükseldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Tahran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu’yu geri çağırma kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, şu anda ülkesinde bulunan İran’ın İslamabad Büyükelçisi Reza Amiri Moghadam’ın ise ülkeye dönmeyeceği belirtildi.

İran’ın Pakistan'ın egemenliğini sebepsiz bir şekilde ihlal ettiği ifade edilen açıklamada, bunun "kabul edilemez" olduğu vurgulandı. Pakistan hükümeti, ayrıca İran ile karşılıklı devam eden veya planlanan tüm üst düzey ziyaretlerin de askıya alındığını duyurdu.

İran, dün sınır bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan Ceyşu'l Adl isimli örgütün Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesindeki 2 üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 çocuğun da yaralandığını açıklamıştı.