Saldırı Trump'ın seçim kampanyasına yaradı: Kanlı fotoğrafıyla bağış istedi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın web sitesinde destekçilerini kampanyasına bağış yapmaya ve hafta sonu yaşanan suikast girişiminin ardından "birlik ve barış ruhuyla bir araya gelmeye" çağırmak için yüzü kanlar içinde bir görüntüsü yayımlandı.

Web sitesi potansiyel bağışçıları bağış toplama platformu WinRed'de Trump'ın "ikonik" olarak tanımladığı Associated Press fotoğrafçısı tarafından çekilen siyah beyaz bir görüntünün yer aldığı bir sayfaya yönlendirdi.

Fotoğrafta Cumhuriyetçi aday, Pennsylvania'daki mitingde sağ kulağının üst kısmına isabet eden kurşunun ardından yüzü kanlar içinde ve yumruğu havaya kalkmış bir şekilde görülüyor. Görselin altına büyük harflerle "KORKMA" yazılı.

Sayfada ayrıca Trump'ın imzası yer alıyor ve web sitesini ziyaret edenlere farklı düzeylerde katkıda bulunma seçenekleri sunuluyor.

"İkonik bir fotoğrafa sahip olmak için ölmeniz gerekir"

New York Post tarafından yayınlanan bir röportajda Trump, kampanya web sitesinde yer alan fotoğraf da dahil olmak üzere vurulduktan hemen sonra çekilen görüntüleri hakkında konuştu. Trump, "Pek çok insan bunun şimdiye kadar gördükleri en ikonik fotoğraf olduğunu söylüyor. Haklılar ve ben ölmedim. Genellikle ikonik bir fotoğrafa sahip olmak için ölmeniz gerekir" dedi.