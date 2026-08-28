Saldırı yaraları, suikast korkusu... İran'ın kayıp lideri Mücteba Hamaney nerede?

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İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaş altıncı ayını doldururken, ülkenin yönetiminin merkezinde dikkat çekici bir belirsizlik sürüyor.

Savaşın başlangıcındaki hava saldırılarında ağır yaralanan ve kısa süre sonra İran'ın dini liderliğine getirilen Mücteba Hamaney, göreve gelişinden bu yana kamuoyu karşısına hiç çıkmadı.

İranlı yetkililer, yüzünde ağır yaralar bulunan Hamaney'in güvenlik gerekçeleriyle gözlerden uzak tutulduğunu, iyileşme sürecini sürdürürken ülkeyi perde arkasından yönetmeye devam ettiğini belirtiyor.

Babasının cenazesinde bile yoktu

Hamaney'in İran halkıyla iletişimi, şimdiye kadar televizyon sunucuları tarafından okunan birkaç yazılı açıklamayla sınırlı kaldı. Geçen ay babası için düzenlenen ve bir hafta süren geniş kapsamlı cenaze törenlerinde de görülmedi.

Washington merkezli Middle East Institute'tan Alex Vatanka, tartışmanın artık Hamaney'in hayatta olup olmadığı meselesinin ötesine geçtiğini belirterek, asıl sorunun “İran'ın hala görevinin başında olan bir dini lidere sahip olup olmadığı” olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise 10 Ağustos'ta Hamaney ile yedi saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

“Liderimizin sesini duymamız gerekiyor”

Hamaney'in uzun süren yokluğu, rejimin en sadık destekçileri arasında bile rahatsızlık yaratmaya başladı.

Kum kentindeki Besic milislerinden bir kişi, Hamaney'in önemli kararları aldığına inandığını ancak kamuoyunun liderden bir işaret görmesi gerektiğini söyledi.

Rejim karşıtları ve reform yanlıları ise daha kuşkucu. Tahranlı reform yanlısı bir iş insanı, “Mücteba'nın öldürülmediğini nereden biliyoruz?” diyerek, hayatta olduğunu kanıtlayacak herhangi bir görüntünün bulunmamasına dikkat çekti.

Devrim Muhafızları'nın etkisi arttı

Altı aylık savaş İran'ın askeri kapasitesine ve ekonomisine ağır darbe vurmasına rağmen ülkenin siyasi sistemi ayakta kaldı. Ancak savaşın başlamasından bu yana Devrim Muhafızları'nın yönetimdeki ağırlığının daha da arttığı belirtiliyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre ülkenin yeni güç yapılanmasının merkezinde Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi bulunuyor. Üst düzey karar mekanizmasında Devrim Muhafızları komutanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf gibi siyasi isimler de yer alıyor.

İranlı kaynaklar Hamaney'in bu isimlerle düzenli toplantılar yaptığını, önemli raporları aldığını ve kritik konularda son sözü söylemeye devam ettiğini savunuyor.

Hamaney'in yakın çevresinden bir kaynak da sağlık durumunun önemli ölçüde iyileştiğini ve karar alma süreçlerine aktif biçimde katıldığını öne sürdü.

Suikast korkusu

Yetkililere göre Hamaney'le yüz yüze görüşebilenlerin sayısı son derece sınırlı. Liderin konumu ve durumuna ilişkin ayrıntıların gizli tutulmasının temel nedeni ise ABD veya İsrail'in yeni bir saldırı düzenlemesinden duyulan endişe.

Hamaney, savaştan önce de babasının en önemli yardımcılarından biri olarak perde arkasında kalmayı ve kamuoyunun karşısına fazla çıkmamayı tercih ediyordu.

Ancak İran'ın 1979 İslam Devrimi'nden bu yana karşı karşıya kaldığı en ağır krizlerden birinde dini liderlik görevini üstlenmesi, bu uzun sessizliği çok daha tartışmalı hale getirdi.