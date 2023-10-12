Saldırıların 6. gününde Gazze'de can kaybı bin 417'ye çıktı

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 6. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının bin 417'ye, yaralananların sayısının ise 6 bin 268'ye yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 447'sinin çocuk, 248'inin kadın olduğu aktarıldı.

İsrail'de ise şu ana kadar bin 300 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 300 kişi yaralandı.

Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana 31 Filistinli öldü

Saldırılarda Batı Şeria’da ise 7 Ekim'den bu yana 31 Filistinli hayatının kaybetti, 180 kişi de yaralandı.



İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken İsrail güçleri, 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti, 180 kişi de yaralandı.



El Halil’in Al-Dhaheriya köyünden Ammar Al-Hawarin yaptığı açıklamada, down sendromlu kardeşi Sanad’ın dün gece yiyecek almak için evden çıktığı sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını belirtti. Al-Hawarin, kardeşinin bacağından vurulduğunu aktararak, tedavisinin El Halil kentindeki devlet hastanesinde devam ettiğini ifade etti.



El Halil Devlet Hastanesi Müdürü Dr. Tarık El Barbaravi ise yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin operasyonları nedeniyle hastanelerde malzeme sıkıntısı yaşandığını belirterek, söz konusu operasyonların devam etmesi halinde hastanelerdeki ilaç ve malzeme stokunun birkaç gün içinde tükeneceğin ifade etti.



El Barbaravi, İsrail güçlerinin Filistinlilere uyarmadan ve öldürmek amacıyla ateş ettiğini belirterek, yaralanmaların çoğunun vücudun üst kısımlarında olduğunu aktardı.