Saldırıların bilançosu ağır oldu: Tahran’dan iki günde 100 bin kişi ayrıldı

Orta Doğu’da geniş çaplı bir savaş ihtimalinin güçlenmesi, sivillerin kitlesel göçünü hızlandırdı. İran’ın başkenti Tahran, art arda gelen hava saldırıları nedeniyle son yılların en yoğun tahliye dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Kentten ayrılmak isteyenlerin oluşturduğu uzun araç kuyrukları şehir çıkışlarında kilometrelerce uzanırken, yaşanan tablo bölgedeki insani krizin boyutunu açıkça ortaya koyuyor.

Tahran’dan çıkış yapan araç sayısı günlük ortalama 2 bin bandında

Yerel kaynaklar ve gözlemcilerden alınan bilgilere göre, harekatın başlamasıyla birlikte Tahran’dan çıkış yapan araç sayısı günlük ortalama 2 bin bandına ulaştı. Bombardıman altındaki başkentten kaçan ailelerin büyük çoğunluğu, daha güvenli olduğu düşünülen ülkenin kuzey bölgelerine (Hazar Denizi kıyıları) yöneliyor.

Hızlı tahliye süreci nedeniyle yakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, temel gıda maddelerine erişim noktasında ciddi aksamalar yaşandığı bildiriliyor.

BMMYK raporu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından yayımlanan son rapor, çatışmaların sadece İran ile sınırlı kalmadığını, tüm bölgeyi içine alan devasa bir "zorunlu göç" haritası oluştuğunu ortaya koydu.

Afganistan, İran, Lübnan ve Pakistan hattında son haftalarda 275 bin 400 kişi yeni yerinden edilmiş statüsüne geçti.

Bölge genelinde halihazırda zorla yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısı 24,6 milyona ulaşarak eşi görülmemiş bir koruma riski doğurdu.

Lübnan cephesi

İsrail’in hem hava hem de sınırlı kara operasyonlarını sürdürdüğü Lübnan’da da tablo ağırlaşıyor. BMMYK verilerine göre:

"Lübnan genelinde artan şiddet olayları nedeniyle ülke içinde yerinden edilen sivillerin sayısı kısa sürede 58 bine ulaştı. Altyapının çökmesi ve saldırıların yoğunlaşması, insani yardımların ulaştırılmasını imkansız hale getiriyor."