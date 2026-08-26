Salmonella salgını Avrupa'yı sardı: 8 ülkeye yayıldı, 306 kişi hastalandı
Belçika'da salmonella alarmı büyüyor. Geel bölgesindeki bir yumurta üreticisinden kaynaklandığı belirlenen salgında en az 306 kişi hastalanırken, şüpheli yumurtalar Belçika'nın yanı sıra 8 Avrupa ülkesinde geri çağrıldı.
Belçika'da salmonella bakterisi bulaştığı belirlenen yumurtalar nedeniyle en az 306 kişi hastalandı.
Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FAVV), salgının kaynağının Geel bölgesindeki bir yumurta üreticisi olduğunu açıkladı.
Reuters'ın haberine göre söz konusu çiftlikteki kümes hayvanları karantinaya alınırken, şüpheli yumurtalar için geri çağırma süreci başlatıldı.
FAVV, vatandaşlara şüpheli yumurtaları tüketmemeleri ve satın aldıkları marketlere iade etmeleri çağrısında bulundu.
8 Avrupa ülkesinde geri çağırma
FAVV Sözcüsü Helene Bonte, şüpheli yumurtaların Belçika'nın yanı sıra Hollanda, Fransa, İtalya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu 8 Avrupa ülkesinde piyasadan toplatıldığını bildirdi.
Salmonella enfeksiyonu ateş, ishal, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısına yol açabiliyor.
Özellikle küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalık daha ciddi sonuçlara neden olabiliyor.
Belçika'da daha önce de görülmüştü
Belçika'da Mart 2025'te de yumurtalarla bağlantılı salmonella vakaları görülmüş ve yaklaşık 70 kişi hastalanmıştı.
FAVV verilerine göre 2024'te ülkede salmonella kaynaklı 9 gıda zehirlenmesi salgını tespit edildi. Bu vakalarda toplam 149 kişi hastalanırken, 20 kişi hastanede tedavi gördü.
Yumurta ve tiramisu, salgınlarla güçlü bağlantısı belirlenen gıdalar arasında yer aldı.