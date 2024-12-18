Şam Havalimanı yeniden faaliyete geçti: İlk uçuş yapıldı

Suriye'deki uzun süreli çatışmaların ardından Şam Uluslararası Havalimanı bugün yeniden başladı. İlk uçuş, başkent Şam'dan Halep'e düzenlendi. Yetkililer, havalimanının genişlemesinin sadece ulaşım açısından değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik toparlanması ve yeniden inşası için kritik bir adım olduğunu belirtiyor. Havalimanının kapalı olduğu dönemde, ülke içindeki seyahatler ölçüsünde büyük kara yolu ile sağlanırken, uluslararası uçuşlar da duraklama noktasına ulaşmıştı. Bugün uçuşlarla birlikte, Suriye'ye dış dünyayla olan bağlantıyı yeniden kuruyor.

Bölgesel ekonomik canlanma

Şam Havalimanı'ndan yapılan raporlarda, ilerleyen dönemlerde uluslararası uçuşların da aralıklı ve tarifeli olduğu, ülkenin yeniden inşası kapsamında önemli bir ekonomik ve ticari merkez haline geldiği için salgınların hızlandırıldığı ifade edildi. Ayrıca, sıcaklığın yeniden açılmasının, bölgesel ekonomik canlanma getirmesi bekleniyor.

Uluslararası uçuşların başlaması bekleniyor

Suriye'deki yeniden yapılanma sürecinde önemli bir dönüm noktası olan bu gelişme, bölge halkı ve iş dünyası tarafından büyük bir umutla karşılanıyor. Havalimanının yeniden faaliyete geçmesiyle, ülkenin diğer şehirlerine yapılan uçuşların sıra yanı, uluslararası uçuşların da başlaması planlanıyor. Muhaliflerin başkent Şam'a ilerleyişi sırasında güvenlik gerekçesiyle hizmete kapatılan havalimanı, yapılan açıklamalara göre kademeli olarak faaliyete başlayacak.