  3. Şam Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı
Şam Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı

Suriye Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Şam Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşların operasyonel risklere ilişkin teknik değerlendirmeler sonucunda geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Suriye Sivil Havacılık Genel Otoritesi Başkanı Ömer Husari, sosyal medya platformu Facebook hesabında yer alan açıklamasında, Şam Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşların operasyonel risklere ilişkin teknik değerlendirmeler sonucunda geçici olarak askıya alındığını söyledi.

Husari, kararın temel amacının sivil havacılığın güvenliğini sağlamak, yolcuların ve uçuş ekiplerinin emniyetini korumak olduğunu belirtti.

Husari, ayrıca, Şam Uluslararası Havalimanı’nın güney hava koridorlarının mevcut koşullar nedeniyle hala istikrarlı olmadığını ifade etti.

Yetkili Husari, alternatif önlemler kapsamında Halep Uluslararası Havalimanı’nın yeniden faaliyete geçirildiğini ve Türkiye ile Akdeniz yönüne uzanan kuzey hava koridorlarının kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Husari, hava koridorları veya havalimanlarının yeniden açılmasına ilişkin herhangi bir kararın ancak güvenli operasyon şartlarının tamamen sağlanması halinde alınacağını sözlerine ekledi.

