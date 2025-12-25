  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Şam: SDG ile temasları askıya aldık, nihai yanıt 28 Aralık’ta
Takip Et

Şam: SDG ile temasları askıya aldık, nihai yanıt 28 Aralık’ta

Suriye Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamasında "SDG’nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28’inde nihai yanıtımızı vereceğiz. Suriye hükümeti ile SDG arasında temaslar şu anda askıya alınmıştır" denildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şam: SDG ile temasları askıya aldık, nihai yanıt 28 Aralık’ta
Takip Et

Şam yönetimi, terör örgütü SDG ile temasların askıya alındığını duyurdu.

Suriye Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "SDG’nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28’inde nihai yanıtımızı vereceğiz. Suriye hükümeti ile SDG arasında temaslar şu anda askıya alınmıştır" denildi.

Havada iki pilot bayıldı: Uçak otomatik sistemle kendi kendine indiHavada iki pilot bayıldı: Uçak otomatik sistemle kendi kendine indiDünya