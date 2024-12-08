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Şam'da rejim çöktü! İran'dan beklenen ilk açıklama geldi

İran, Suriye'nin geleceğinin "yıkıcı bir müdahale veya dış dayatma olmaksızın yalnızca bu ülke halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini" açıkladı.

Haber Merkezi
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Şam'da rejim çöktü! İran'dan beklenen ilk açıklama geldi
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İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "İran'ın Suriye'nin birliğine, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiği" belirtildi.

"Suriye'nin kaderinin belirlenmesi ve Suriye'ye ilişkin kararların alınmasının önemli olduğu" vurgulanan açıklamada, "Suriye'nin geleceği, yıkıcı bir müdahale veya dış dayatma olmaksızın yalnızca bu ülke halkının sorumluluğundadır." ifadeleri kullanıldı.

"Askeri çatışmalar bir an önce son bulmalı"

Açıklamada, bu hedefe ulaşmak için askeri çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi, terör eylemlerinin önlenmesi ve tüm Suriye halkını temsil eden kapsamlı bir hükümetin oluşturulması için Suriye toplumunun tüm kesimlerinin katılımıyla ulusal diyalogların başlatılması gerektiği ve Tahran'ın siyasi süreci ilerletmek için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına odaklanan uluslararası mekanizmaları desteklediği kaydedildi.

"Her türlü çabayı sarf edeceğiz"

Şam ile Tahran arasındaki ilişkilerin "uzun bir geçmişe sahip ve her zaman dostane" olduğu aktarılan açıklamada, İran'ın bu ilişkilerin, iki ülkenin ortak çıkarlara ve uluslararası hedeflerin yerine getirilmesine dayanan yaklaşımla devam etmesini beklediği kaydedildi.

Açıklamada, İran'ın, "Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi için her türlü çabayı sarf edeceği, bu amaçla nüfuz sahibi tüm taraflarla istişarelerini sürdüreceği ve Suriye siyaset ve güvenlik alanındaki etkili aktörlerin tutumlarını dikkate alarak uygun yaklaşım ve pozisyonları benimseyeceği" belirtildi.

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