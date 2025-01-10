Şam'daki Emevi Camisi'nde izdiham! Ölü ve yaralılar var
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.
AA
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Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde bir kapıdan girişlerin yapılması, izdihama neden oldu.
Ölü ve yaralılar var
Emevi Camisi'nde cuma namazı sonrası halkın camiden ayrıldığı sırada izdiham çıktı.
İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı.
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