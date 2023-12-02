Şampiyon yüzücüye tutuklama

İki olimpiyat altın madalyalı Amerikalı yüzücü Klete Keller, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası isyanındaki rolü nedeniyle Cuma günü altı ay ev hapsine mahkum edildi.

Kıdemli ABD Bölge Hakimi Richard Leon ayrıca 41 yaşındaki eski şampiyon yüzücüyü üç yıl denetimli serbestliğe mahkum etti ve 360 ​​saat toplum hizmeti yapmasına karar verdi.

Keller, Eylül 2021'de resmi bir yargılamayı engelleme suçlamasını kabul etti.

Keller, cezasını almadan önce bölge hâkimine "Bugün neden karşınızda olduğum konusunda hiçbir mazeretim yok" dedi. "Eylemlerimin suç olduğunu ve davranışlarımdan tamamen sorumlu olduğumu anlıyorum."

Geçen ay sunulan mahkeme belgelerinde Keller'in avukatları, davada suçunu kabul eden ilk kişilerden biri olarak "itirafının" hoşgörü gerektirdiğini ileri sürerek hâkimden kendisini denetimli serbestlik ve tazminat ödemesine mahkum etmesini istedi.

Keller, 2004 Atina Yaz Olimpiyatları'nda 4x200 metre bayrak yarışında altın madalya kazandı ve aynı başarıyı 2008'de Pekin'de tekrarladı. Ayrıca 2000 yılında Sidney Oyunları'nda aynı etkinlikte gümüş madalya kazandı.

Keller, tutuklanmasının ardından emlak komisyoncusu olarak çalıştığı işinden istifa etti.

Kongre binası baskınında ne olmuştu?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması oturumunun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurulmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, Trump'ın "isyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo kurma", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo kurma" gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna varmıştı.