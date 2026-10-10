Samsung Vietnam’ı çip üssüne dönüştürüyor: 5 milyar dolarlık yatırım planı

Samsung Electro-Mechanics, 2028 yılına kadar yarı iletken altlık üretim kapasitesini genişletmek amacıyla toplam yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Yatırımın yaklaşık 3,2 milyar doları Güney Kore'nin Sejong kentindeki tesise, 1,87 milyar doları ise Vietnam'daki iştirake ayrılacak. Şirketin Vietnam'daki genişleme planı, ülkenin küresel yarı iletken değer zincirindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Hedefte yapay zekâ sunucuları var

Yatırımın merkezinde FC-BGA olarak adlandırılan yarı iletken altlıkları bulunuyor. Bu parçalar, yapay zekâ sunucuları, robotlar ve akıllı otomobillerde kullanılan çiplerin önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Samsung, yapay zekâ iş yüklerinin giderek daha karmaşık hale gelmesiyle birlikte daha geniş, çok katmanlı ve yüksek entegrasyonlu FC-BGA yapılarına yönelik ihtiyacın arttığına dikkat çekiyor.

Vietnam’daki tesis genişletilecek

Samsung'un Thai Nguyen'deki tesisinde FC-BGA altlıklarının test çalışmaları 2022 yılında başladı. Yeni yatırımla birlikte mevcut tesisin kapasitesinin artırılması ve seri üretime geçilmesi planlanıyor. Samsung ayrıca Thai Nguyen'de savunma sanayisi, yapay zekâ sunucuları ve yüksek performanslı bilişim sistemlerinde kullanılabilecek ultra büyük FC-BGA altlıklarının üretimi için onay aldı.

Güney Kore ve Vietnam farklı üretim rollerine sahip olacak

Samsung, iki ülkedeki tesislerini farklı üretim amaçları doğrultusunda konumlandıracak. Sejong tesisinde daha yüksek katma değerli ve karmaşık üretim gerçekleştirilecek. Vietnam'daki Thai Nguyen tesisi ise küresel ölçekte yüksek hacimli üretime yönelik istikrarlı tedarik sağlamaya odaklanacak. Bu yapı, şirketin hem ileri teknoloji gerektiren üretimi hem de yüksek hacimli üretimi aynı tedarik zinciri içerisinde yürütmesine olanak sağlayacak.

Yatırımlar müşterilerin desteğiyle yapılacak

Samsung'un açıkladığı yatırım planlarının arkasında küresel teknoloji ve yarı iletken müşterileriyle kurulan orta ve uzun vadeli anlaşmalar bulunuyor. Söz konusu müşterilerin yatırımlara finansal destek sağlaması ve belirli miktarlarda sipariş garantisi vermesi bekleniyor. Bu model, Samsung'un yeni üretim kapasitesine ilişkin yatırım risklerini azaltırken tesislerin daha istikrarlı şekilde çalışmasına katkı sağlayacak.

Samsung Vietnam’daki faaliyetlerini genişletiyor

Samsung, Vietnam'daki faaliyetlerine 2008 yılında cep telefonu üretimiyle başladı. Şirketin ülkedeki operasyonları zaman içinde akıllı telefonların yanı sıra ekran ve elektronik bileşenlerin üretimini de kapsayacak şekilde genişledi. Yeni yarı iletken yatırımı ise Vietnam'daki faaliyetlerin daha ileri teknoloji gerektiren alanlara taşınması açısından yeni bir aşama oluşturuyor.

Yapay zekâ yatırımları çip talebini artırıyor

Samsung, yapay zekâ veri merkezi sektöründeki büyümenin önümüzdeki 2-3 yıl boyunca devam edeceğini öngörüyor. Yapay zekâ sistemlerine yönelik yatırımların sürmesi, daha gelişmiş yarı iletkenler ve bunlarda kullanılan altlıklara yönelik talebi de destekliyor. Samsung'un Vietnam ve Güney Kore'deki yeni yatırımları bu artan talebe yanıt vermeyi amaçlıyor.

Vietnam’ın yarı iletken sektöründe yeni aşama

Samsung'un yatırımı, Vietnam'ın yarı iletken sektöründeki rolünün genişlemesine de katkı sağlıyor. Ülkedeki sektör ağırlıklı olarak çip üretiminden ziyade paketleme, test ve ilgili bileşenlere dayanıyor. Samsung'un yanı sıra Intel ve Amkor Technology'nin yatırımları da bu alanların gelişmesini destekliyor. Böylece Vietnam, küresel yarı iletken değer zincirinde yalnızca elektronik üretim merkezi olarak değil, çiplerin paketlenmesi, test edilmesi ve ilgili bileşenlerin üretildiği daha kapsamlı bir merkez olarak öne çıkıyor.