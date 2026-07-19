Samsung yüzlerce çalışanını işten çıkaracak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, ABD'deki tüketici elektroniği faaliyetlerinde kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket, New Jersey'deki genel merkezini Teksas'a taşıma kararı kapsamında yüzlerce çalışanı etkileyen işten çıkarmalar gerçekleştirdi.

Reuters'ın ulaştığı şirket belgeleri ve konuya yakın kaynaklara göre, işten çıkarmalar ağırlıklı olarak Samsung Electronics America'nın (SEA) ekran, akıllı telefon ve diğer tüketici elektroniği birimlerinde görev yapan çalışanları kapsıyor.

Samsung, Reuters'a yaptığı açıklamada, New Jersey eyaletindeki Englewood Cliffs'te bulunan merkezde 739 pozisyonun taşınma planından etkilendiğini doğruladı. Şirket, bu çalışanların büyük bölümüne Teksas'a taşınmaları için teklif sunulduğunu, ancak taşınmayı kabul etmeyen veya uygun bulunmayan bazı çalışanların işten çıkarıldığını belirtti.

Teksas'ta da işten çıkarmalar yaşandı

Konuya yakın bir kaynağa göre, Samsung'un Plano, Teksas'taki ofisinde de mobil cihaz birimi çalışanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi işten çıkarıldı. Kaynaklar, sürecin hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Reuters'ın incelediği şirket belgelerinde, çalışanlara 30 Haziran'da gönderilen bildirimlerde şirket genelinde bir "iş gücü azaltma" programının uygulanacağı ve bunun çok sayıda çalışanı etkileyeceği ifade edildi.

Ayrıca LinkedIn'deki paylaşımlar da son haftalarda Teksas, New Jersey ve diğer bazı ABD ofislerinde görev yapan 30'dan fazla satış, pazarlama ve üst düzey yöneticinin şirketten ayrıldığını veya işten çıkarıldığını gösteriyor.

Yeni genel merkez kararı dikkat çekti

Samsung'un genel merkezini taşıma kararı, şirketin New Jersey'deki çalışanlarını yaklaşık bir yıl önce büyük bir törenle açılan yeni ofislere taşımasının ardından geldi.

ABD Temsilcisi Josh Gottheimer'in geçen yılki açılışta paylaştığı verilere göre Samsung Electronics America'nın yalnızca New Jersey'de yaklaşık 1.200 çalışanı bulunuyor.

Şirket, genel merkez değişikliğinin "ekipleri büyüyen teknoloji ve yapay zekâ ekosistemi içinde bir araya getirerek iş birliğini artırmayı ve organizasyonu daha verimli hale getirmeyi" amaçladığını belirtti.

Çip birimi rekor kâra koşarken tüketici elektroniği zorlanıyor

İşten çıkarmalar, Samsung'un farklı iş kollarındaki performans ayrışmasını da gözler önüne seriyor.

Şirket, yapay zekâ odaklı çip talebindeki artış sayesinde ikinci çeyrek kârının yaklaşık 19 kat artmasını beklediğini açıklamış, geçen ay da yeni yarı iletken fabrikalarına yüz milyarlarca dolarlık yatırım planını duyurmuştu.

Buna karşın tüketici elektroniği tarafında tablo daha zayıf. Yapay zekâ nedeniyle hızla yükselen çip maliyetleri, akıllı telefon, televizyon ve beyaz eşya gibi ürünlerin kârlılığını baskılıyor.

Reuters'ın aktardığı beklentilere göre Samsung'un mobil cihazlar birimi tarihinde ilk kez zarar açıklayabilir. Şirket, akıllı telefon pazarında Apple ile yoğun rekabet yaşarken, televizyon ve ev elektroniğinde ise Çinli TCL ve Hisense gibi üreticilerin artan baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.

Teknoloji sektöründeki eğilime katıldı

Samsung'un attığı adım, son dönemde yapay zekâ yatırımlarına kaynak ayırmak amacıyla iş gücünü azaltan Microsoft, Amazon ve Meta gibi teknoloji şirketlerinin stratejisiyle benzerlik gösteriyor.

Şirket ayrıca Tesla ve Oracle gibi teknoloji devlerinin izinden giderek operasyonlarını Teksas'ta yoğunlaştırıyor. Düşük vergi oranları ve iş dünyasına sağlanan teşviklerle öne çıkan eyalet, Samsung'un çip fabrikaları ile Plano'daki mobil operasyonlarına da ev sahipliği yapıyor.

Şirket içinde konuşan bir çalışan ise son işten çıkarmaların tek seferlik olmayabileceğini, ilerleyen dönemde beyaz eşya, ev eğlence sistemleri ve mobil cihaz birimlerinin birleştirilmesine yönelik yeni adımlar atılabileceği yönünde çalışanlar arasında endişe bulunduğunu söyledi.

Samsung ise açıklamasında tüketici elektroniği faaliyetlerinde küresel çapta geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma programının bulunmadığını vurguladı.

Şirketin bilişim hizmetleri iştiraki Samsung SDS America'nın da New Jersey'nin Ridgefield Park kentinde 179 pozisyonun kaldırılabileceğini eyalet makamlarına bildirdiği ortaya çıktı. Samsung, bu değişikliğin de Kuzey Amerika genel merkezinin taşınmasından kaynaklandığını, yeniden yapılanma veya toplu işten çıkarma programının parçası olmadığını ifade etti.