Samsung'dan Yokohama hamlesi: 40 milyar yenlik yatırımla çip pazarında yeni dönem

Yapay zekâ donanımlarında kullanılan parçaların üretim süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan Samsung Electronics, Yokohama'da bulunan Minato Mirai alanında 6.600 metrekarelik bir merkez kurdu. Gerçek imalat ortamını aratmayan steril bir alana (temiz oda) sahip olan tesise toplamda 40 milyar yen harcandı; bu tutarın 22,5 milyar yenlik kısmı ise Japonya hükümetinin sağladığı fonlarla karşılandı. İki ülkeden 95 uzmanın görev alacağı tesiste, seri üretim teknikleri ve yenilikçi ham maddeler üzerine araştırmalar gerçekleştirilecek.

Sektörde yeni odak noktası: Montaj ve paketleme

Çip tasarımlarında fiziksel boyutların küçültülmesinde sınırılara gelinmesi, üreticileri birleştirme ve montaj teknolojilerine yöneltti. Yapay zekâ veri merkezlerinin bellek ihtiyacını karşılayan HBM üniteleri ile grafik işlemcilerin tek bir yapı altında birleştirilmesi ön plana çıkıyor. Organizasyonda Tokyo Electron ve Ibiden dâhil 15 önemli üreticiyi ağırlayan Samsung, bu alandaki ham madde ve ekipman ihtiyacında 50'yi aşkın Japon firmasıyla temaslarını sürdürüyor.

Sınır ötesi test süreçleri tarih oluyor

Japonya merkezli üreticiler; HBM bileşenlerinde kritik önem taşıyan kapsülleme, alt tabaka ve yapıştırıcı katmanlarının küresel tedarikinde baskın rol oynuyor. Örneğin Sumitomo Bakelite koruyucu kapsülleme pazarının yaklaşık yüzde 40'ına hakimken, Resonac Holdings ile Mitsubishi Gas Chemical ise tabaka malzemelerinde öne çıkıyor. İhtiyaç duyduğu temel bileşenlerde büyük oranda Japon tedarikçilerden faydalanan Samsung, Yokohama'daki laboratuvar sayesinde lojistik engelleri aşmayı hedefliyor. Önceki dönemde numunelerin Güney Kore'ye nakli ve resmi prosedürler nedeniyle iki ayı bulan değerlendirmeler, artık yerel imkânlarla kısa sürede tamamlanacak ve yalnızca onay alan teknolojiler ana üretim hatlarına aktarılacak.

Pazar payını artırma ve rekabet stratejisi

Teknoloji devi, Japon ortaklarıyla kurduğu bu yeni merkez üzerinden, HBM pazarında SK Hynix ile olan rekabetinde kaybettiklerini geri kazanmayı hedefliyor. Piyasa değeri 1,8 katrilyon won seviyesinde seyreden Samsung, diğer rakibiyle birlikte Güney Kore KOSPI endeksinin yüzde 57'lik kısmını temsil ederek ülkedeki ekonomik ağırlığını korumaya devam ediyor.