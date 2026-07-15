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San Francisco kenti açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi aranıyor

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kenti açıklarında teknenin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi kayboldu.

Haber Merkezi
AA
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San Francisco kenti açıklarında tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 3 kişi aranıyor
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San Francisco'da yetkililer, çoğunlukla aynı aile üyelerini taşıyan teknenin, kent açıklarındaki turistik Alcatraz Adası yakınlarında alabora olduğunu duyurdu.

Yetkililer, olay yerine sevk edilen ekiplerin tekneyi "neredeyse tamamen suya batmış" ve motoru açık halde bulduğunu açıkladı.

Teknedeki 16 kişinin kurtarıldığını kaydeden yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kazanın başta yangın nedeniyle meydana geldiğinin bildirildiğini aktaran yetkililer, henüz bu yönde delil bulunmadığını, yaralanan birkaç kişide de yanık izine rastlanmadığını ifade etti.

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