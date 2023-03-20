Sapiyev: Türkiye’nin 100. Kuruluş yılında birlikte daha yoğun çalışacağız

ANKARA (EKONOMİ) – Kazakistan’da yapılan meclis ve yerel meclisler seçiminde, Amanat partisi yüzde 53,9 oy alarak seçimleri kazandı. Toplam 7 partinin katıldığı meclis seçimlerinde, 6 parti barajı geçerek milletvekili çıkardı.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu parlamento seçimleri geçici sonuçlarını açıkladı. Katılım oranının yüzde 54 olduğu seçim sonuçlarına göre, Amanat partisi yüzde 53.9 oyla çoğunluğu elde etti. Bu partiyi yüzde 10.9 ile AUYL, yüzde 8,59 oy ile Respublica, Yüzde 8,41 ile AG JOL, Yüzde 6,8 ile People’s Party of Kazakhstan ve yüzde 5,2 ile National Social Democratic Party izledi. Baytaq partisi ise yüzde 2,3 oy ile barajı geçemedi. Bu seçimlerde ilk kez seçmenlerin tüm partileri reddetme hakkının verildiği ancak sonuçlara etki etmeyen “hepsine karşı” oy oranı ise yüzde 3,9 olarak belirlendi.

Oy sayımı devam ederken Kazakistan Büyükelçiliğinde seçimlere yönelik bilgi veren Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, yeni parlamentonun oluştuğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin 100. Kuruluş yılında birlikte daha yoğun çalışacağız” dedi.

Sapiyev, en kısa sürede parlamentolar arası dostluk grubunun oluşturulmasını istediklerini kaydetti. Türk Devletler Teşkilatı olağanüstü toplantısının geçen hafta Türkiye’de yapıldığını hatırlatan Sapiyev, olağan toplantının ise Türk dünyası için özel önemi olan Kazakistan’ın Türkistan ilinde yapılacağını açıkladı.

Toplantıya katılan Türk-Kazak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali Cevheri de, yeni parlamentonun oluşmasının ardından dostluk grubunun yeniden teşkil edileceğini ve en kısa sürede bir araya gelmeyi beklediklerini kaydetti. Cevheri iki ülkenin halkının kardeş olduğunu belirtti. Cevheri, Kahramanmaraş depremi nedeniyle Kazakistan’ın yaptığı yardımlar için de teşekkür etti.

Öteyandan, Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, depremde Türkiye’de arama kurtarma faaliyeti yürüten ve bağış yapan kişilere de takdir belgesi verdi. Kazakistan kurtarma ekiplerinin çok sayıda kişiyi kurtardığını belirten Sapiyev, bunun yanında barınma ve diğer ihtiyaçların da Kazak bağışçılarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi. Bu bağışlar arasında kış şartlarına da dayanıklı 80 adet geleneksel Kazak otağı da bulunuyor.

Toplantının ardından Nevruz kutlaması amacıyla geleneksel Kazak yiyeceklerinin ikram edildiği bir etkinlik de düzenlendi.