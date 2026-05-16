Şara, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Şara, Barrack’ı Halk Sarayı’nda kabul etti.

Görüşmede Suriye ve bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak ilgi alanlarına giren konuların değerlendirildiği belirtildi.

Toplantıya Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.