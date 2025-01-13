Şara: Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek

Suriye’deki yeni yönetimin lideri ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmet eş-Şara, Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriyelilerin hızla ülkelerine dönmeye başladığını söyledi. Şara, Youtube içerik üreticisi Joe HaTTab’a verdiği röportajda, "İnanıyorum ki iki yıl içinde 14 milyon Suriyeli topraklarına dönecek. Geriye sadece 1 ila 1,5 milyon kişi kalacak" ifadelerini kullandı.

"Adalet temelli kurumlar inşa edeceğiz"

Şara, yeni yönetimin öncelikleri arasında adalet dağıtacak kurumların inşası ve toplumsal uyumun sağlanmasının yer aldığını belirtti. Şara "Devlet inşasında istikrarlı planlarla sorunların üstesinden geleceğiz. Toplumsal eğitim ve mutabakatla Suriye'de insanlar ilk kez birbirlerini severek bir arada yaşayacaklar" dedi.

Şara, amaçlarını "intikamsız zafer" olarak tanımlayarak, saf değiştirerek yeni yönetime katılanlara karşı iyi niyetle yaklaştıklarını dile getirdi. Ancak Sednaya Hapishanesi'nde işkence yapanlar, varil bombası kullananlar ve katliam gerçekleştirenler gibi bazı istisnaların affedilmeyeceğini vurguladı.