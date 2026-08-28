Şara imzaladı: Mazlum Abdi Cumhurbaşkanlığı danışmanı oldu

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, feshedilen terör örgütü YPG liderlerinden Ferhat Abdi Şahin'i danışman olarak atadı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi'yi (Mazlum Abdi) Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır." ifadeleri yer aldı.

SDG’nin feshedildiğini açıklamıştı

Mazlum Abdi, Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında SDG’nin bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini ve Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlandığını duyurmuştu.

Geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile varılan mutabakat doğrultusunda SDG güçlerinin ordu tugaylarına katıldığını belirten Abdi, yeni dönemi “savaş meydanlarından inşa meydanlarına geçiş” olarak tanımlamıştı.

Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart 2025’te imzalanan sekiz maddelik anlaşma; kuzeydoğudaki sınır kapıları, Kamışlı Havalimanı ve petrol sahalarının merkezi idareye devredilmesini, buna karşılık Kürtlerin anayasal haklarının, vatandaşlıklarının ve Kürtçe eğitim hakkının güvence altına alınmasını öngörüyordu.

Bir yılı aşkın süren entegrasyon sürecinin ardından binlerce SDG mensubu Suriye ordusuna katılırken, Abdi’nin cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atanması bu sürecin devamı niteliğinde gerçekleşti.