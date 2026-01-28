Şara-Putin görüşmesinden önce Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşecek görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Lider değişikliğinin ardından Suriye ile ilişkiler gelişiyor.

Putin, Suriye lideri ile ekonomik iş birliğini ve bölgedeki durumu görüşecek. Şara ile görüşmede, Rus askerlerinin Suriye'deki geleceği ele alınacak” ifadelerini kullandı.