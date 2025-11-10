Şara-Trump görüşmesi başladı

  1. Ekonomim
Suriye Cumhurbaşkanı Şara,'nın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump’la yapacağı görüşme başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Beyaz Saray'daki basına kapalı görüşme başladı.

Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgi notuna göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yerel saatle 11.37'de Beyaz Saray'a giriş yaptı.

Aynı notta, ABD Başkanı Trump'ın günlük programında "basına kapalı" olarak gerçekleşeceği belirtilen görüşmenin başladığı bilgisi de paylaşıldı.
Görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor.
İlk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya geliyor.

