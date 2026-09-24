Şara’dan İsrail’e Golan mesajı: “İlhak kararları hükümsüz”

Ahmed eş-Şara, ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM 81. Genel Kurulu'nun ikinci oturumunda konuştu. Suriye'nin 1974 anlaşmasına bağlılığını koruduğunu belirten Şara, İsrail güçlerinin 8 Aralık 2024 hatlarına çekilmesi yönündeki çağrıyı da yineledi. Şara, Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamasında, bölgenin Suriye toprağı olarak kalacağını ifade etti. İlhakla bağlantılı tüm uygulamaların ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı uyarınca hükümsüz ve geçersiz olduğunu söyledi.

İsrail’in eylemlerini eleştirdi

Şara, İsrail'in bölgede fiili durum oluşturmaya yönelik girişimlerini reddettiklerini belirtti. İsrail'in bölgedeki güvenlik ve istikrarı ihlal eden saldırılarını eleştiren Şara, uluslararası hukuka vurgu yaptı. Suriye lideri, İsrail'in ülkeden çekilmesi gerektiğini savundu. Şara ayrıca İsrail'in Suriye'ye yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı düzenlediğini, 1200'den fazla içeri sızma gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 300 tutuklama ile alıkoyma eyleminde bulunduğunu söyledi. Bu gelişmelerin Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğini ifade etti.

“Tarihi bir barış fırsatı mevcut”

Suriye Geçiş Hükümeti Devlet Başkanı, bölgede barış içinde yaşamak isteyenler açısından tarihi bir fırsat bulunduğunu dile getirdi. Şara, tüm tarafların haklarını koruyan adil bir barış çağrısı yaptı. Suriye'nin çatışma dönemini geride bırakarak yeniden yapılanma ve toparlanma sürecine girdiğini belirtti.

Suriye’nin yeniden yapılanmasına ilişkin rakamları paylaştı

Şara, Suriye'nin uluslararası alanda yeniden temas kurmaya başladığını belirterek, kurtuluştan bu yana yaklaşık 100 ülkeyle iletişim kurulduğunu açıkladı. Başkent Şam'ın ise yaklaşık 60 diplomatik misyona ev sahipliği yaptığını söyledi. Suriye'nin kimyasal silahlarla mücadele ve sınır aşan suç örgütlerine yönelik çalışmalarına da değinen Şara, 42 kimyasal bombanın imha edildiğini ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki tüm hakların geri kazanıldığını aktardı. Şara ayrıca sınır aşan suç örgütlerine yönelik 1500'den fazla operasyon gerçekleştirildiğini, yaklaşık 700 milyon Captagon ele geçirildiğini ve 90 uluslararası şebekenin çökertildiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda ekonomik toparlanmaya da değinen Şara, 3 binden fazla yeni üretim hattının faaliyete geçtiğini ve enerji ile hizmet sektörlerindeki büyümeyle birlikte gelecek 5 yıl içinde 2 milyon konut projesinin hedeflendiğini açıkladı.